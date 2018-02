«Posem-li pebrots al càncer» arriba a 22 supermercats de la demarcació

La campanya «Posem-li pebrots al càncer», que recull fons per a les entitats d'ajuda als malalts de càncer i a les seves famílies, arriba demà i dissabte a una vintena d'establiments de les comarques gironines coincidint amb el Dia Mundial de la malaltia. La iniciativa que impulsa la Federació d'Entitats Contra el Càncer de Catalunya (FECEC) -que agrupa entitats com la Fundació Oncolliga Girona i Roses Contra el Càncer- i eks suoermercats Condis consisteix en vendre bosses de pebrots a un preu simbòlic d'un euro i mig amb l'objectiu de fomentar la solidaritat amb les persones que pateixen la malaltia, difondre la tasca d'acompanyament que fan les entitats vinculades a la FECEC i també aconseguir fons per continuar desenvolupant els programes d'atenció i ajuda als malalts i als seus familiars.

La campanya es desenvoluparà en un total de 469 supermercats Condis de tot Catalunya, 22 dels quals estan situats a les comarques gironines, concretament a les poblacions de Banyoles, Besalú, Blanes, Breda Cadaqués, Caldes de Malavella, Celrà, Girona, La Bisbal d'Empordà, Ribes de Freser, Riells i Viabrea, Ripoll, Sant Hilari Sacalm i Santa Coloma de Farners.

La campanya d'enguany ha estat apadrinada per la periodista Xantal Llavina, l'actor i presentador Quim Masferrer, l'investigador Manel Esteller, director del programa d'Epigenètica i Biologia del Càncer de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Bellvitge, el doctor Germà Lluch, Director de Coneixement i Recerca de l'Institut Català d'Oncologia, els actors Francesc Orella, Candela Anton i Pau Poch, protagonistes de la sèrie Merlí, el també actor Abel Folk i el xef Sergi Cócera.

Els que prefereixen els dolços podran col·laborar en la lluita contra el càncer adquirint les galetes solidàries que les botigues del Forn Boix i el Forn Sant Antoni posaran a la venda durant tot el cap de setmana i que recolliran diners per a la Fundació Oncolliga Girona. La iniciativa ha estat impulsada per Femi Montero, una afectada de càncer de mama que arran de la seva experiència personal va decidir posar en marxa el bloc «La esencia de vivir» i impulsar diverses accions solidàries.

En aquesta ocasió, la iniciativa consisteix en posar a la venda paquets de galetes amb forma de llaç rosa, símbol que identifica la lluita contra el càncer de mama. Cada paquet tindrà un cost de 2,5 euros, dels quals 1 euro anirà a benefici de l'entitat gironina.

Les galetes es podran adquirir al Forn Boix de l'avinguda Santa Eugènia de Girona i a les fleques que el Forn Sant Antoni té a Girona, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Llagostera i Cassà de la Selva.