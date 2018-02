Dos activistes s'enfilen als arbres pel judici als encausats per la MAT

Set activistes que van viure penjats als arbres d'un bosc de Sant Hilari Sacalm (Selva) per impedir la construcció de la línia de Molt Alta Tensió (MAT) s'han assegut aquest divendres al banc dels acusats del Jutjat penal 5 de Girona. S'enfronten a 1 any i mig de presó cadascun per coaccions i desobediència a l'autoritat i a indemnitzar la companyia Red Eléctrica (REE) amb més de 41.000 euros. La fiscalia i l'acusació particular sostenen que van ocupar il·legalment el paratge i van "construir trampes" com túnels subterranis per evitar que els Mossos d'Esquadra els poguessin desallotjar, tal com van fer per ordre judicial el 24 de març del 2010.

Dos dels acusats s'han acollit al seu dret a no declarar i els altres cinc han respost només a les preguntes de la defensa. Han assegurat que es va tractar d'un protesta "pacífica" per impedir la construcció "d'una infraestructura que no és benvinguda als pobles per on passa". A més, també han afirmat que en cap moment van rebre un requeriment que els instés a abandonar l'espai abans de la intervenció policial.