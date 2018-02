Girona registra quinze brots de sarna amb 179 afectats entre el 2010 i el 2017

El Departament de Salut ha registrat una quinzena de brots de sarna amb 179 afectats entre els anys 2010 i 2017 a les comarques gironines. Segons les dades de la conselleria, sis dels brots –el 40% del total– d'aquesta malaltia contagiosa de la pell que també es coneix com a escabiosi s'han produït en residències geriàtriques; quatre s'han donat en escoles, xifra que representa un 27% del total; i un en un centre sanitari, entre d'altres entorns.

Des del 2010, l'any amb més episodis d'escabiosi a la regió sanitària de Girona va ser el 2011, quan es van comptabilitzar cinc brots que van afectar 89 persones en total, i des de llavors se n'han registrat entre un i dos brots, mai amb més de 28 afectats anuals. Pel que fa als darrers anys, el 2016 es va tancar sense cap cas a la demarcació, mentre que l'any passat es va registrar un brot amb nou afectats.

Pel que fa al conjunt del país, entre els anys 2010 i 2017 es van declarar a Catalunya 115 brots que van afectar 947 persones. El 41% van tenir lloc en residències geriàtriques, el 20% en nuclis familiars i un 3% en centres sanitaris, segons les dades de Salut.

Aproximadament fins a l'any 2014, el ritme de declaració de brots va ser estable –uns deu o quinze anuals–, però va ser a partir de l'any 2015 quan se'n van registrar més, fonamentalment a causa d'un reforç de la vigilància epidemiològica, de la declaració i implicació dels professionals, detallen des de la conselleria, que assenyalen que durant el 2017 es van notificar 29 brots a Catalunya.

Cal recordar que la declaració d'aquesta malaltia no és obligatòria en casos aïllats, però sí quan esdevenen brots.

«En anys anteriors hi havia un infradiagnòstic i una infranotificació de casos; ara en veiem més perquè es detecten i es declaren més als serveis epidemiològics», recordava divendres el secretari de Salut Pública, Joan Guix, davant dels darrers brots coneguts, com els que s'han declarat aquest mes a l'hospital Sant Joan de Reus –amb 35 afectats– o un altre a l'hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí, amb quatre persones afectades.

El darrer es va detectar dilluns a la tarda i afecta una trentena d'interns del CIE de la Zona Franca de Barcelona. No té relació directa amb els brots detectats als dos hospitals.



Causa irritació i picor intensa

La sarna no és infreqüent i pot afectar qualsevol persona de qualsevol estrat social, ja que no té una relació directa amb els hàbits d'higiene personal. Està causada per l'àcar humà de la sarna i la transmissió acostuma a ser per contacte personal proper i perllongat amb la pell d'una persona afectada; per la roba de vestir, tovalloles i roba de llit recentment contaminada.

La femella de l'àcar S arcoptes scabiei excava la superfície de la pell formant forats, túnels o caus, on diposita els ous i provoca irritació, erupció i picor intensa, principalment a la nit. El període d'incubació de la sarna, que és més habitual en mesos de tardor i d'hivern i en espais on hi ha una major concentració de persones, és de dues a sis setmanes.

Acostuma a afectar les mans i els peus, especialment entre els dits, la part interna dels canells i les aixelles, però també pot aparèixer als colzes i a les zones del voltant del pit, els genitals, el melic i les natges.

Es manifesta en forma de butllofes i pústules i, en alguns casos, pot donar lloc a infeccions bacterianes per rascat de les lesions.

La sarna té tractament altament efectiu mitjançant crema o loció antiparasitària que actua de forma immediata a la seva aplicació. El tractament es repeteix al cap d'una setmana.