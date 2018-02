Girona, el segon lloc amb més ferits greus en accident de trànsit

Girona es va convertir l'any passat en la segona demarcació de Catalunya amb més ferits greus en accidents de trànsit. N'hi va haver un total de 226. Només supera aquesta xifra la província de Barcelona, amb 1.084 persones ferides d'aquesta gravetat.

Durant aquest mateix període, a totes les comarques de Girona es van produir 38 accidents mortals amb 44 persones mortes, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). Una dada que suposa que el 2017 es va tancar amb una persona morta menys que el 2016.

A Girona cal recordar que l'any passat va haver-hi un accident amb múltiples víctimes mortals. El de Pont de Molins, on van perdre-hi la vida set persones després que dos vehicles xoquessin frontalment. El sinistre va tenir lloc a la carretera N-II, en un punt en què la via és més estreta i una via que històricament té un rerefons tràgic per l'elevat nombre d'accidents de trànsit mortals.

Unes dades que tenen en compte els morts en vies urbanes i interurbanes a 24 hores. Segons les dades publicades per aquest diari a principis d'any, 47 persones van perdre la vida en accident de trànsit. Uns sinistres viaris que tenen en compte també persones que van morir més enllà de les 24 hores.

A Barcelona i Lleida les víctimes mortals en accidents de trànsit van augmentar, especialment a Barcelona. Aquí l'increment va ser de 17 víctimes mortals més que l'any anterior. En total hi van haver 113 accidents mortals amb 123 persones mortes. A Lleida l'increment va ser de cinc víctimes mortals. En aquesta demarcació es van produir 34 accidents mortals amb 36 persones mortes i 210 ferides greus.

Entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2017 a les vies urbanes hi ha hagut 80 víctimes mortals. Això representa un increment del 3,9% de les víctimes respecte al 2016, quan van morir per sinistre viari 77 persones.

Cal destacar que de les 80 persones mortes l'any passat als carrers de ciutats i pobles de Catalunya 29 eren vianants, 26 eren motoristes i dos ciclistes. Aquests tres col·lectius vulnerables representen dos terços del total de víctimes a Catalunya en zona urbana. Des del SCT es recorda que el 2017 va ser l'any més sec dels darrers 20 anys a Catalunya i aquest fet és decisiu en l'increment de la mobilitat, però, sobretot, en la de motocicletes i bicicletes.



La distracció, la causa líder

El Servei Català de Trànsit ahir va assegurar en un comunicat que, en les carreteres, les distraccions es mantenen al capdavant dels factors concurrents com a causa dels accidents mortals, amb un repunt del 4,5% respecte del 2016. Juntament amb les infraccions de circulació i les infraccions per excés de velocitat, són els principals factors concurrents en els accidents amb víctimes.