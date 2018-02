L'ICO ofereix consell genètic a 351 famílies gironines

L'Institut Català d'Oncologia (ICO) va oferir consell genètic a 351 famílies de les comarques gironines durant l'any passat. La unitat de Consell Genètic de l'ICO, dedicada a identificar, atendre i fer seguiment de les persones i famílies amb un alt risc de patir càncer d'origen genètic va visitar 533 persones durant el 2017.

El perfil dels candidats més adients per rebre assessorament genètic són individus que provenen d'una família amb diversos afectats amb el mateix càncer o càncers relacionats (per exemple càncer de mama i ovari); que han patit un càncer a una edat inusualment jove; que tenen més d'un diagnòstic de càncer; o que saben que hi ha una mutació genètica a la família que predisposa al càncer.

Tenir alguna d'aquestes alteracions no significa que es desenvolupi la malaltia, però sí que es té més probabilitats de fer-ho que la població general. Per això, la unitat s'encarrega d'avaluar el risc quan se sospita que hi ha predisposició hereditària al càncer i, si cal, estableix accions preventives o de tractament.

Des que es va posar en marxa el servei a Girona, aquesta unitat ha atès 5.635 persones, agrupades en 351 famílies.

Amb l'objectiu de millorar i estandaritzar la detecció i l'abordatge dels càncers hereditaris, el Departament de Salut impulsa ara el Servei de Genètica Clínica del Càncer. Ho fa en el marc de la Xarxa Oncològica de Catalunya, integrada per l'ICO i l'Institut Català de la Salut (ICS), que abasten més del 70% de la població catalana i assisteixen a més de 3.000 persones amb predisposició al càncer hereditari.

Segons va detallar ahir el secretari general del Departament de Salut i director del Servei Català de la Salut, David Elvira, «aquest servei de referència nacional donarà cobertura sobre el càncer hereditari a tot Catalunya».



Un 5% dels càncers

Els càncers per motius hereditaris tenen una incidència baixa. Es calcula que al voltant d'un 5% dels càncers de còlon i de mama tenen un component hereditari.

Entre els casos nous de càncer, al 2015 a Catalunya, l'estimació pel que fa al càncer de mama hereditari en dones va ser de 220 casos i en el colorectal, 125. En homes, el 2015 s'estima que hi va haver 175 casos de càncer hereditari colorectal.

El doctor Joan Brunet, cap del servei d'Oncologia Mèdica de l'ICO Girona i director clínic de consell genètic de tot l'ICO, serà el director del Servei de Genètica Clínica del Càncer, mentre que la doctora Judith Balmaña, cap del Grup d'Alt Risc i Prevenció del Càncer del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, en serà la cap Assistencial i de Recerca.

Hi participaran set metges i deu assessors genètics i tindrà una organització transversal entre els centres –els tres de l'ICO (Girona, Badalona i l'Hospitalet) i els dos de l'ICS (la Vall d'Hebron i Lleida)– basada en les principals àrees de coneixement mèdic (digestiu, mama i ginecologia, pediàtriques i minoritàries), en la qualitat assistencial i en les diferents funcions dels assessors genètics.

En declaracions recollides per l'ACN, Brunet destacava ahir que el repte és millorar la prevenció però també el tractament de tot tipus de càncer, i mantenir Catalunya com a referent internacional i d'excel·lència, un fet que veu possible perquè el treball en xarxa permetrà concentrar expertesa en patologies poc freqüents, tenir professionals altament especialitzats i liderar la translació a la clínica de les noves tecnologies que vagin sorgint en l'àmbit del càncer hereditari.