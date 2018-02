Girona, líder en la venda de tabac a estrangers

L'any passat es van vendre a les comarques gironines més de 92 milions de paquets de cigarretes (de 20 unitats cadascun), una xifra que situa la província com la cinquena on més es van vendre cigarretes al conjunt de l'Estat. Amb tot, això no significa que siguin els gironins els que més tabac han consumit, ja que més del 70% d'aquestes vendes del 2017 a Girona va anar per al consum turístic i fronterer. Així ho indica l'últim informe del Comitè Consultiu del Comissionat pel Mercat del Tabac corresponent al desembre de 2017 i que ofereix les dades actualitzades durant el passat any.

De fet, l'efecte frontera i el turisme és la principal causa que la demarcació estigui en els rànquings anuals d'on més tabac es ven. Són molts els turistes que cada any aprofiten les seves estades a la província per comprar cigarretes, molt més barates que als respectius països d'origen. D'igual manera, també són molts els estrangers que visiten exclusivament la frontera, per exemple a la Jonquera, per comprar productes a un millor preu, entre ells les cigarretes.

Per posar xifres, a la província es van vendre 92.351.755 unitats de cigarretes el 2017, però un 70% d'aquestes (66.653.628 unitats) van ser per al consum dels turistes i fronterer. Només els 27.505.560 paquets restants van ser per al consum nacional, segons les dades. I mentre Girona és la cinquena província on més tabac es va vendre de l'Estat, és la primera demarcació que més tabac va vendre als estrangers. La segueixen les províncies d'Alacant, amb 9.398.791 unitats (un 42% del total venut); les Illes Balears, amb 38.928.728 unitats (un 44% del total); i Màlaga, amb 35.002.454 unitats, també un 44%, entre altres.

Tot i això, les xifres han registrat en general un descens respecte al 2016. Llavors, a la província de Girona es van vendre 94.880.109 paquets (un 3% menys el 2017 respecte del 2016), tot i que l'estranger també representava més d'un 70% del consum amb 66.653.628 unitats venudes al consum turístic i fronterer durant l'any 2016.

Al conjunt de l'Estat, aquest consum representa només un 12% del total, és a dir, que de les 2.237.286.405 unitats venudes en total, 259.914.291 van ser per a l'estranger (111.243.190 fronterer i 148.671.101 de consum turístic), un 3% menys que l'anterior any.

De fet, els descensos en la venda de tabac han estat graduals en els últims anys però si es pren com a referència un període llunyà s'observa com la caiguda és espectacular. Així, per exemple, si es comparen les dades amb les de l'any de l'aplicació de la llei antitabac, el resultat és que la venda de cigarretes a Girona ha caigut un 61%. El 2005, es van vendre 235,6 milions de paquets i el 2017 van ser 92,4 milions. Respecte del 2005, les vendes han baixat en tots els tipus de tabac però la més gran ha estat el de picadura. De 6,8 milions d'unitats a 280.266 (-96%).

Amb tot, el negoci del tabac segueix sent lucratiu i la facturació, que ha experimentat descensos, ho ha fet de manera molt més lleu. En concret, un 17% menys facturat en cigarretes des del 2005 i un 10% menys en el conjunt del tabac (amb els cigars, picadura i pipa).