Banyoles fa balanç de dues dècades del Pla d'Escolarització Extensiva

Banyoles va fer balanç dels 20 anys del Pla d'Escolarització Extensiva amb una jornada en la que experts van debatre sobre com detectar elements que poden generar exclusió, tot aportant exemples pràctics del teritori.

L'Ajuntament va descriure el Pla d'Escolarització Extensiva com una eina de planificació educativa que vetlla per l'escolarització equilibrada de l'alumnat als centres educatius del territori. Dijous, el Servei d'Educació i el Consell Escolar Municipal de Banyoles va organitzar la jornada titulada «20 anys del Pla d'Escolarització Extensiva. Estratègies per a una ciutat inclusiva».