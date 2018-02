Els Bombers rescaten quatre excursionistes atrapats al refugi de Coma de Vaca, al Ripollès

Els Bombers de la Generalitat, amb la col·laboració del Grup de Muntanya dels Mossos d'Esquadra, han rescatat quatre excursionistes que van quedar atrapats aquest divendres en el refugi de Coma de Vaca, al Ripollès.

Ha estat el Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE) qui ha trobat els afectats que han passat la nit a la part lliure de l'estància -que està oberta a tothom- , i en la que tot apunta que no hi havia guarda.

Els excursionistes, al veure que no podien continuar la marxa, van demanar ajuda, i els Bombers van fer un primer intent el divendres per rescatar-los. Inicialment es va provar que l'helicòpter els evacués però el fort vent i les males condicions climatològiques van obligar a suspendre l'operació fins aquest dissabte.

Ha estat aquest matí quan efectius del GRAE d'Olot han arribat fins a una pista propera i d'allà al refugi. Un cop a dins han acompanyat els quatre excursionistes fins a la zona on l'equip dels Mossos havia dut els vehicles quatre per quatre. D'allà se'ls ha traslladat sans i estalvis fins a Tregurà (Ripollès) i d'allà a Vallter on havien deixat el vehicle.

El refugi de Coma de Vaca on han passat la nit els quatre excursionistes es troba a gairebé 2.000 metres d'alçada als peus del Puig del Balandrau, just en l'encreuament dels rius Freser i Coma de Vaca.