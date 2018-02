Detenen un home per matar un veí de Llagostera

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 49 anys de nacionalitat espanyola i veí de Vic pel presumpte homicidi d'un altre, veí de Llagostera, en un magatzem de Vilanova de Sau (Osona). El cadàver de la víctima, un home de 37 anys, va ser localitzat el divendres passat a les 21.30 hores per agents de la Divisió d'Investigació Criminal de Girona amb indicis de criminalitat. Es trobava en un magatzem ubicat als afores del poble.

La investigació està dirigida pel jutjat d´instrucció número 4 de Blanes i es troba sota secret de sumari. La víctima era un veí de Llagostera, tot i que ja fa temps que va abandonar el municipi per residir a Blanes amb la seva dona i tres filles. Un familiar havia denunciat la seva desaparició al voltant del 22 de gener.

Alguns veïns s'han mostrat molt sorpresos per la descoberta del cadàver en un magatzem del municipi. Un d'ells, que passeja habitualment per la zona als afores del nucli de Vilanova de Sau, ha explicat que a la finca on hi ha el magatzem i una casa a quatre vents no s'hi veia moviment des de feia setmanes. De fet, aparentment, la darrera persona que regentava la casa no hi viva des d'abans de les festes nadalenques.

Tot i que la investigació per esclarir els fets es troba sota secret de sumari, alguns dels veïns apunten que es podria tractar d'una revenja relacionada amb les drogues.