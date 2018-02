Habitatge estudia canviar el topall en les ajudes per a discapacitats

El director de Programes Socials d'Habitatge, Joan Batlle, es va desplaçar ahir a Banyoles per reunir-se amb Inma Blanco, la veïna d'aquesta ciutat que pateix síndrome de postpòlio i que recull firmes per demanar ajudes econòmiques per accedir a habitatges adaptats.

El responsabe de la Generalitat va concertar l'entrevista amb Blanco després que el seu cas es publiqués, dimecres, a Diari de Girona. Aquell mateix dia, la banyolina va rebre una trucada de l'Oficina de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a Banyoles, convocant-la per aquest divendres a les 9 del matí a una trobada amb Batlle i el regidor d'Habitatge, Jordi Congost.