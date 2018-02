Un jutge obliga Santa Pau a pagar 55.000 euros del projecte del castell

El Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Girona ha sentenciat que l'Ajuntament de Santa Pau ha d'abonar 55.308 ? de la factura del projecte de rehabilitació del castell emesa per l'arquitecte Juan José Espinós. A més, el dictamen assenyala que l'Ajuntament s'haurà de fer càrrec dels interessos en la demora del pagament i dels costos del procés.

L'alcalde de Santa Pau, Pep Companys (Units per Santa Pau-ERC), ha exposat que continuarà seguint les indicacions dels Serveis Jurídics de la Diputació i en conseqüència l'Ajuntament ja ha recorregut el veredicte davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.



Projecte acabat

La sentència exposa que Juan José Espinós va acabar el projecte mentre el conveni per a la rehabilitació del castell entre l'Ajuntament de Santa Pau i la propietat estava en vigència.

També indica que en aquest període l'Ajuntament va fer dos pagaments per un total de 16.040 euros en concepte de l'avanç del projecte i que aquesta quantitat formava part de la factura global.

Per la seva part l'alcalde, Josep Companys, ha indicat que els Serveis Jurídics de la Diputació han portat el cas des que Juan José Espinós va presentar el contenciós contra el decret de l'Ajuntament que no reconeix la factura i que ara ha quedat anul·lat per la sentència. Ha assenyalat que l'actual equip de govern no va fer cap pagament a Espinós per, segons les indicacions dels Serveis Jurídics, no fer cap malversació de diners públics.

Ha considerat que sobre la base del fet que l'actual Ajuntament no ha tingut cap tracte amb l'arquitecte, els Serveis Jurídics li han indicat que tenen possibilitats de guanyar el recurs.

A més, Companys ha plantejat que consideren que el procés d'adjudicació del projecte presenta defectes, perquè no van fer concurs públic.



Cessió del castell

La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona és una conseqüència de l'acord de cessió temporal del castell de Santa Pau entre l'Ajuntament i la propietat establert el desembre del 2010, en temps de l'alcaldia d'Esther Badosa.

Les eleccions municipals del 2011 van suposar la pèrdua de l'alcaldia per part d'Esther Badosa i l'entrada d'un nou equip de govern encapçalat per Pep Companys. L'equip de govern primer va deixar l'acord en suspens i després sense efecte.

Enmig de tot va quedar la factura pels treballs de redacció del projecte del castell de Santa Pau que va ser reclamada.