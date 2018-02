Els rescats dels Bombers al medi natural han pujat més d'un 65% en vuit anys

Els rescats i recerques dels Bombers de la Generalitat no paren de créixer i una mostra n'és analitzar l'increment any rere any d'aquest tipus de servei a les comarques de Girona. Un indret que per orografia té molts quilòmetres de costa i de muntanya, cosa que fa activar en moltes ocasions els especialistes en rescats del cos de salvament, els anomenats Grae (Grup d'Actuacions Especials).

A Girona s'han incrementat en vuit anys fins a un 65,4% aquesta tipologia de serveis. Durant l'any 2010, els Bombers van fer 217 serveis al medi natural. Una xifra que dista força de la de l'any passat que s'ha conegut aquesta setmana i que situa els de 2017 en 359 rescats.

Els salvament al medi natural han anat pujant any a any. Els motius d'aquest increment s'han de buscar sobretot en els atractius que té la província de Girona i la popularització d'esports de muntanya i de gaudir de la natura. Una diversió que no sempre va acompanyada de previsió i d'un bon equipament per part dels accidentats. Aquí és quan es produeix un sinistre en el medi natural i suposa l'activació dels Bombers.

Habitualment són rescats que pateixen gent mentre camina i de menor envergadura, però n'hi ha que, malauradament, quan hi arriben els serveis de rescat ja no s'hi pot fer res.

L'any passat, per exemple, el mes de novembre els especialistes en rescats es van desplaçar fins al Ripollès per a un rescat amb un tràgic final. Van localitzar de matinada el cos sense vida d'un excursionista a la zona del Gra de Fajol, a Setcases. Un veí de Ripollet de 43 anys que havia anat a fer una ruta tot sol a la cresta del Gra de Fajol.

Els bombers francesos també van posar-se a buscar-lo i no va ser fins a la nit que membres del Grup d'Operacions Especials van localitzar el cos en una zona de difícil accés i no el van poder retirar fins a l'endemà.

De rescats dels bombers al medi natural n'hi ha de diversa tipologia i els que s'emporten un nombre més alt de serveis són els rescats de muntanya i les recerques de persones que es desorienten o es perden. Cal destacar que ara a l'octubre comença l'època en la qual acostumen a incrementar-se les pèrdues, ja que hi ha presència de bolets en els boscos.

A l'estiu hi ha també molts serveis a la costa, especialment per gent que fa camins de ronda i rellisca, per exemple, a les roques en un lloc de difícil accés.

El 2017, any de rècords



La tendència no ha parat d'anar a l'alça però analitzant les dades es pot veure que malgrat que entre l'any passat i el 2016 han patit un increment, aquest és només del 5,59%. Cosa que pot fer pensar que comenci a estabilitzar-se la xifra entre els 340 o 350 rescats per any a la demarcació de Girona.

La xifra més alta fins ara assolida de rescats a la demarcació és la del 2017 i la més baixa d'aquests vuit anys, és la del 2010, amb 217. Tot i això cal dir que el 2011 també va ser força baixa amb 221 i no va ser fins al 2015 que se superen els 300 serveis de salvaments al medi natural en aquesta província.

El Ripollès, la reina dels rescats



Per zones, cal dir que el Ripollès és la comarca estrella d'aquesta tipologia de serveis a les comarques de Girona. L'any passat van fer-s'hi 86 salvaments al medi natural. Una dada que el 2017 empata amb la comarca de l'Alt Empordà que any rere any ha anat escalant posicions i l'ha convertida en la segona comarca amb més actuacions dels Bombers.

En aquesta àrea els rescats més freqüents són en àrees marítimes i també per recerques de persones perdudes. El 2017 va estacar marcat per una recerca que va acabar essent un accident de trànsit fatídic a Masarac. Una riuada va arrossegar el tot terreny d'una parella a la riera de l'Anyet. Ambdós van morir i es van haver de rescatar els cadàvers de l'aigua.

D'actuacions al medi natural dels Bombers, a les comarques de Girona durant l'any passat n'hi va haver 359. A tot Catalunya la xifra dels salvaments en el medi natural (rescats i recerques) es van mantenir força estables respecte a l'any 2016, ja que el 2017 hi va haver 1.448 serveis, 38 més que l'any 2016. Una xifra, però, que dista molt dels 854 de l'any 2011, quan hi ha el nombre més baix.