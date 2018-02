Salut alerta de la popularització del tabac sense combustió i recorda que és nociu

El secretari de Salut Pública, Joan Guix, alerta de la popularització del tabac sense combustió i recorda que aquest nou producte, que no crema el tabac sinó que l'escalfa, és igualment perjudicial per a la salut. Aquest dispositiu, que des de fa uns mesos es pot trobar als estancs amb el nom d'Iqos, és un aparell que, amb la càrrega d'una petita cigarreta, ofereix al consumidor la sensació de fumar, però reduint el fum i les olors.

Guix alerta que malgrat que es comercialitza amb l'aparença de no «ser tan nociu» per a la salut com les cigarretes convencionals, com ja passava amb les cigarretes electròniques, el cert és que conté la mateixa nicotina que el tabac autèntic i, per tant, és igual d'addictiu. El tabac sense combustió és una innovació fruit de la inversió que fan empreses tabaqueres com Philip Norris per contrarestar la pèrdua d'addictes al tabac, ja que només a l'estat espanyol, els fumadors gasten 12.000 milions d'euros cada any en productes de tabac.

Des del Gremi d'Estanquers de Girona indiquen que aquest tipus de tabac es comercialitza des de fa uns mesos a la demarcació i que, malgrat que no és un producte majoritari, «comença a tenir el seu públic». Tant és així que ja són diverses les marques que estan treballant per desenvolupar el seu propi tabac sense combustió.

Expedient per la publicitat



Arran de l'aparició de publicitat, el darrer cap de setmana, en diversos mitjans de comunicació anunciant aquests dispositius que distribueix la tabaquera Philip Norris, l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha obert un expedient informatiu per recollir tota la informació pertinent i avaluar la necessitat de sancionar les empreses tabaqueres que hagin incomplert la legislació que prohibeix el patrocini i la publicitat del tabac. Així ho va explicar Guix, que va concretar que els serveis jurídics del Departament concretaran si hi ha lloc a sanció.

El responsable de Salut Pública recalca que no es pot evitar que es creïn aquestes alternatives i es comercialitzin nous productes, però recorda que la legislació, tant la catalana com l'espanyola, és taxativa amb la publicitat i el patrocini d'aquestes empreses.

Per això, Guix ha anunciat l'obertura d'un expedient informatiu, després de posar el cas en coneixement del Ministeri, per analitzar els anuncis que es van publicar a diversos mitjans de comunicació el cap de setmana passat, publicitant aquest tabac sense combustió i assegurant que té menys riscos per al fumador.

Guix creu que hi ha «indicis» que s'ha fet una «infracció». Va explicar que s'han de recollir totes les proves i demanar explicacions a totes les empreses per analitzar si hi ha lloc a posar una sanció, sense especificar de quin nivell podria ser aquesta multa.

El secretari de Salut Pública també va informar que s'està preparant un «posicionament franc» del Departament, al costat de la societat científica, en què es refermarà que no hi ha reducció de riscos en aquest tipus de tabac.