Sant Joan de les Abadesses denega una exempció de contribució al Bisbat de Vic

L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, en un dels darrers plens, va desestimar la petició del Bisbat de Vic de quedar eximit del pagament de les contribucions especials per les obres de reforma del carrer de Sant Pol.

El Bisbat és propietari de l'església de Sant Pol i ha de pagar uns 1.000 ? de la seva part del 5% de la inversió del municipi.

L'alcalde de Sant Joan, Ramon Roqué (MES), ha indicat que no van aprovar la petició del bisbat perquè fa molts anys que l'església no té culte i en el mal estat actual tampoc n'hi pot tenir. El bisbat no ha recorregut l'acord.

L'església està exempta dels beneficis fiscals per acords entre l'Estat i la Santa Seu establerts el 1979 i ratificats per la Llei de Mecenatge del 2002 i l'Anuari de Laïcitat a Espanya del 2012.

Això no obstant, els acords precisen que els espais lliures d'obligacions fiscals han de tenir culte. Les obres del carrer s'han acabat fa pocs dies.