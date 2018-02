Aixequen les barreres del peatge del túnel del Cadí arran del col·lapse provocat per la neu

Carreteres de la Generalitat ha ordenat l'aixecament de barreres del peatge del túnel del Cadí arran de les llargues cues que s'han fet en aquest punt pels controls que els Mossos d'Esquadra fan per evitar que els vehicles circulin sense cadenes.

Tant a la boca nord com a la boca sud hi ha retencions perquè el trànsit es regula per tal que els vehicles no quedin aturats a l'interior del túnel. Aquest fet i els treballs de les màquines llevaneus per retirar la neu i el gel de la calçada han obligat a tallar el túnel en diversos moments.

Una situació similar s'ha produït a la C-25, que ha estat tallada en diverses ocasions per acumulació de neu a l'altura d'Espinelves (Osona).

Precisament, cap a les 10 de la nit, l'Eix Transversal ha quedat tallat en aquest punt per un camió que ha fet la tisora quan circulava en sentit Girona. En aquesta zona neva intensament i calen cadenes, de fet, no es pot circular entre Gurb i Arbúcies.

Aquest diumenge a la nit s'ha reunit el comitè tècnic del pla Neucat, que ha prioritzat "evitar que els vehicles puguin quedar atrapats enmig de la neu en vies secundàries per la gran perillositat amb temperatures tan baixes".