Les comarques de Girona han registrat 230 incendis en habitatges en els últims dos mesos. En concret, els Bombers van haver d'actuar 127 vegades al desembre i 103 aquest passat mes de gener, per extingir les flames en cases i edificis de la demarcació. Les baixes temperatures han fet que es disparessin aquest tipus d'incendis, que els Bombers vinculen a les llars amb pocs recursos. El cap del cos a la regió de Girona, Antoni Rifà, admet que estan davant d'un problema "que va a més". "Normalment ens trobem els incendis en habitatges en llars humils i amb sistemes de seguretat més precaris", alerta. Pel què fa als motius que provoquen aquests focs, els més habituals són els problemes elèctrics provocats per instal·lacions antigues o electrodomèstics vells, o les imprudències domèstiques com oblidar la paella al foc.