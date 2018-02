Detingut un home a Girona integrant d'una xarxa de pedofília

La Policia Nacional va detenir un home a Girona en el marc d'una gran operació contra una xarxa que intercanviava material pedòfil a Internet. En total, a tot l'Estat es van practicar 40 detencions, sis de les quals a Catalunya, ja que també es van arrestar quatre homes a Barcelona i un altre a Lleida. Tots els arrestats són homes i entre ells hi havia professors, enginyers, treballadors públics, autònoms, aturats i jubilats. La policia considera que tot el material intervingut és «d'extrema gravetat», d'acord amb la classificació establerta pel projecte Baseline de la Interpol.

Els arrestos es van produir en disset províncies diferents: Alacant (5), Almeria (1), Àvila (1), Barcelona (4), Lleida (1), Girona (1), Càceres (1), Còrdova (2), Granada (1) , Guipúscoa (1), Madrid (10), Màlaga (2), Palma de Mallorca (2), Pamplona (1), Pontevedra (1), València (4) i Biscaia (2).

Es van practicar 42 escorcolls domiciliaris arreu de l'Estat, en els que es van intervenir nombrosos odinadors portàtils, més de 100 discos durs, discos compactes i DVDs.

En un comunicat, la Policia Nacional explicava que l'operació va ser de gran complexitat tècnica, atès el procediment que feien servir els arrestats per distribuir els arxius pedòfils.

Els detinguts feien servir els seus coneixements tècnics per evitar ser trobats i usaven software per esborrar els arxius de contingut pedòfil i navegadors per accedir a la dark web i intentar eludir així la identificació per part dels cossos i forces de seguretat.

De fet, segons va explicar la Policia Nacional, es va identificar a Córdova un expert informàtic que adoptava fortes mesures de seguretat per evitar que l'enganxessin i havia instal·lat una antena Wi-Fi de gran abast a la teulada de casa seva.

Amb aquest sistema podia fer servir de manera fraudulenta les connexions d'Internet dels seus veïns per fer descàrregues de material pedòfil.

Assetjament a menors



D'altra banda, un dels homes detinguts en aquesta operació a Alacant, a més de distribuir material il·legal per la xarxa, assetjava menors per aconseguir imatges de contingut sexual, que posteriorment editava i pujava a Internet, fet pel qual han estat identificades quatre nenes víctimes d'assetjament sexual.

Els especialistes estan analitzant tot el material comissat per determinar la possible existència d'un delicte de producció de material pedòfil, abusos sexuals sobre menors per part d'un dels identificats o l'existència de connexions amb altres pederastes amb els que haguessin pogut interactuar a la xarxa.