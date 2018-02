Detinguts per portar més de 8 kg de marihuana amagats al cotxe

La Policia Local de Blanes va detenir dos homes de 30 i 39 anys per portar més de vuit quilos de marihuana amagats en una bossa dins del cotxe. Tot plegat va passar pels volts de dos quarts d'una del migdia d'ahir, quan els dos homes circulaven per la carretera que connecta Blanes amb Tordera. Els agents havien instal·lat un control rutinari en una de les rotondes que hi ha a la sortida de la localitat, quan el cotxe dels arrestats va fer una maniobra estranya que va fer sospitar la policia, que els va fer aturar.

En inspeccionar el vehicle van notar una forta olor de marihuana provinent d'una bossa d'esport que estava amagada, i on a dins hi havia tres paquets termosegellats de plàstic per intentar evitar l'olor. Un cop els agents els van obrir, van comprovar que a dins hi havia 8,2 quilos de cogullons de marihuana nets. Davant d'aquesta circumstància, la Policia Local de Blanes va procedir a la detenció dels dos ciutadans – d'origen serbi– i que no són veïns del municipi. Se'ls acusa d'un delicte contra la salut pública, i durant la mateixa tarda de la jornada d'ahir van ser traslladats a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Blanes, on van continuar amb les diligències pertinents.