Experts en traducció de renom mundial a la «prehackató» d'Olot

Amb la idea de compartir coneixements i d'elaborar propostes que facilitin la traducció d'idiomes en línia, ahir va començar la prehackató de la residència Faber d'Olot, un acte organitzat per l'Amical Wiquimedia. L'esdeveniment acabarà avui al migdia i les propostes es presentaran a la hackató programada per al mes de maig a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Vint programadors relacionats amb la millora de les traduccions en línia van tractar la millora de les traduccions de les llengües semítiques i de l'Àsia Oriental a les romàniques, germàniques i anglòfones.

Entre els participants hi havia Amir E. Aharoni, de nacionalitat israeliana, que parla català i és expert en la traducció en línia de l'hebreu al rus, l'anglès, el castellà i el català.

També hi havia Irene Burukina, de Rússia. Burukina és una experta en el trasllat del rus a l'anglès que ahir era a Olot per aportar idees per al viccionari. Es tracta d'un diccionari universal lliure en desenvolupament continu sobre la base de col·laboracions desinteressades.

L'objectiu del viccionari és recollir totes les paraules del món i explicar-les en català. Més enllà del simple diccionari habitual, pot incloure no només les definicions, sinó també tot tipus de recull lexicogràfic: traduccions multilingües del català i bilingües al català, etimologies, pronunciacions, exemples, sinònims, formes gramaticals, expressions, locucions i altres.

Hi havia l'usuari Kullex, conegut per participar en concursos de traducció en línia; Xavier Ibars, un dels organitzadors dels instruments de traducció i correcció de Softcatalà.

Tots, estaran a la Wiquimedia Hackató de Barcelona, on s'esperen 250 programadors. Abans, l'han feta a Zuric (2014), Lió (2015) i Jerusalem (2016). L'esdeveniment coincidirà amb els cinc anys del reconeixement d'Amical Wikimedia, el 2013.