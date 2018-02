Participació gironina en una recerca als EUA que pot ajudar al tractament de l'Alzheimer

Un investigador gironí establert a Nova York ha participat en la descoberta d'un nou enzim que obre la porta a noves línies d'investigació per tractar l'Alzheimer. L'investigador Santiago Solé-Domènech, que fa recerca sobre aquesta malaltia neurodegenerativa al laboratori del professor Frederick Maxfield al Weill Cornell Medicine de Nova York, ha participat en un projecte associat a l'estudi i desenvolupament de noves teràpies enzimàtiques per tractar el mal d'Alzheimer, la demència més freqüent a les comarques gironines, amb una incidència entre els majors de 64 anys de 520 casos per 100.000 persones/any, segons les dades del Registre de Demències de Girona.

L'equip d'investigadors del Weill Cornell Medicine juntament amb científics de la Rutgers University de Nova Jersey acaben de publicar un nou estudi a la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) en què han identificat un nou enzim a les cèl·lules del cervell, anomenat TPP1, que és capaç de degradar la proteïna de l'Alzheimer eficientment. La descoberta, indica el científic gironí, «permetria establir noves vies d'investigació aplicades al tractament de l'Alzheimer utilitzant l'enzim descobert com a teràpia».

Els investigadors de l'estudi s'han dedicat a aquest projecte des del 2013. El professor Peter Lobel de la Rutgers University, que col·labora amb el laboratori on treballa Solé-Domènech, havia descobert l'enzim TPP1 feia uns anys, i la hipòtesi amb què treballaven era que aquest reunia les propietats adequades per a poder degradar les fibres d'amiloide. Aquestes fibres es connecten entre si per formar plaques al cervell, uns dipòsits de proteïnes que són un dels trets distintius de la malaltia i contribueixen a la degeneració progressiva de les cèl·lules cerebrals; les fibres són molt resistents i hi ha molt pocs enzims capaços de degradar-les de forma eficient.

Després del projecte que acaben de publicar, centrat en la part in vitro del projecte, ara estan enllestint una segona fase amb models animals. En aquest segon projecte, explica el científic gironí, treballen amb «ratolins modificats genèticament amb Alzheimer, als quals se'ls ha eliminat l'enzim TPP1, i que tenen moltes més plaques d'amiloide al cervell i molta més patologia de comportament que d'altres ratolins, també amb Alzheimer, però amb nivells normals de TPP1».



Continuació del projecte

Nascut a Girona fa 34 anys i criat a Sant Feliu de Guíxols, Santiago Solé-Domenech va estudiar Ciències Químiques a la Universitat de Girona i posteriorment va cursar estudis de doctorat en Ciències Mèdiques a l'Institut Karolinska d'Estocolm, on es va centrar en la investigació de la relació entre el colesterol i la malaltia d'Alzheimer.

El gener del 2013 es va traslladar a Nova York per fer recerca al departament de Bioquímica del Weill Cornel Medicall College, al laboratori del doctor Frederick Maxfield, i mesos més tard va rebre una beca del govern suec, que li va finançar el postdoctorat amb un ajut associat a una col·laboració entre el laboratori dels Estats Units i un altre a Lund, a Suècia.

Els investigadors de l'estudi tenen previst engegar una nova investigació que serveixi de continuació. Estudiaran altres enzims del lisosoma que són candidats a degradar les plaques d'Alzheimer. «Ja tenim alguns candidats i els resultats preliminars són satisfactoris», indica.