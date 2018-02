Seguint el camí de la marihuana «made in Ullà» i que arribava per carta a tot el món

ls Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà van desmantellar el desembre passat una xarxa de distribució de marihuana a escala internacional amb origen a Ullà. Van arrestar una família –pares i fill– que cultiva la droga i l'enviava per correu ordinari. Per evitar ésser enxampats tenien molta cura en l'embalatge i posaven els grams de droga que els requerien des de qualsevol punt del món en sobres termosegellats. Podrien haver fet més de 300 enviaments entre novembre i desembre i els Mossos van interceptar en oficines de Correus centenars de sobres que contenien droga.

Aquesta setmana els agents de la Bisbal han tingut feina, juntament amb el secretari judicial de la Bisbal, per desembossar i classificar fins a mig miler de sobres. Una correspondència que estava pendent de l'autorització judicial per poder ser oberta. Aquesta setmana, s'han classificat tots els sobres que tenien com a futures destinacions llocs tan remots com les Filipines, Islàndia, Brasil o Tailàndia, entre altres.

Els clients més habituals, segons l'anàlisi de la correspondència, serien els europeus perquè s'han trobat força sobres que anaven cap a França, Alemanya i el Regne Unit.

Des de la detenció de la família d'Ullà, a finals de desembre, no s'ha tornat a detectar que aquests productors a escala internacional hagin enviat més sobres. El cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà, l'inspector David Puertas, destaca que aquesta família «sabia fer les coses bé i que volien expandir-se el màxim possible».

Com funcionava aquest grup criminal encara té una part de misteri. Els Mossos estan investigant a través del que ara han trobat a dins dels sobres. Però en paral·lel s'està realitzant l'anàlisi forense dels ordinadors i del material documental que es va comissar el dia de l'escorcoll a la casa d'Ullà.

Una de les hipòtesis amb la que es treballa, ja que no es va detectar que aquest grup actués a Internet en pàgines web amb accés públic, és que utilitzessin el que s'anomena la Internet profunda. A través d'aquesta, tot apunta que contactaven productors i consumidors. Per utilitzar aquesta xarxa oculta als grans buscadors, podria ser que els detinguts tinguessin ajut d'algú extern o bé coneixien aquest tipus de comunicacions.

Aquesta setmana, per poder aclarir més el sistema i saber què contenien el prop de mig miler de sobres que encara queden, els agents d'Investigació han analitzat els sobres. En total tenien 490 sobres i a dins d'aquests hi havia 8,9 quilos de droga. Pràcticament tota era marihuana, però cal recordar que el clan familiar també fabricava haixix i resina. Aquesta droga, segons l'anàlisi policial ha pogut determinar, anava destinada cap a 31 països ubicats a tot el món. Pel que fa al seu valor, està estimat en 48.612 euros a Espanya. Però aquest valor podria multiplicar-se per dos o tres si hagués entrat al mercat negre d'alguns països on s'enviava.

El buidatge dels sobres consistia, per una banda, que uns agents treien la droga de dins i la separaven dels sobres on anava oculta. Tot això davant del secretari judicial que, mentre els agents d'investigació hi treballaven, n'aixecava acta. Hi han estat tres dies per poder fer la feina. La droga s'ha enviat ara a laboratori tal com marca el protocol.

L'inspector David Puertas ressalta que, per no aixecar sospites quan enviaven les cartes amb droga, tenien un sistema ben preparat. Per una banda, no posaven remitent i, si n'hi posaven, era fals; i, després, a dins hi col·locaven els grams de droga. La posaven d'entrada en un sobre termosegellat i després en un altre sobre també sellat per evitar olors. Tot seguit ho col·locaven en un d'opac i, finalment, el sobre que rebia Correus era com un qualsevol. A dins hi col·locaven la comanda que rebien de qualsevol lloc del món, de diversa quantitat de droga a cada sobre, diu l'inspector, «hi havia des de 10 fins als 60 a 70 grams com a molt».

El dia de la detenció i escorcolls a la casa dels detinguts hi van trobar més de 60 quilos de marihuana, sobres, dues pistoles –una d'aire comprimit–, esprais i balances, entre altres. Els Mossos d'Esquadra destaquen que aquest tipus d'enviament de droga no s'havia donat mai a Girona.