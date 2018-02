Tret de sortida als actes de Carnaval

El carnestoltes ja ha arribat a les comarques gironines amb activitats que durant unes setmanes s'aniran succeint arreu de la demarcació. A l'espera de les grans rues, el tret de sortida es va fer ahir en diferents municipis com Banyoles, Campdevànol o Pals.

A la capital del Pla de l'Estany, per exemple, la tarda va començar amb una rua infantil, seguida d'una festa per arribar a la nit amb la rua nocturna i música de concert amb grups com l'orquestra Di-Versiones. També a Campdevànol van poder gaudir a la tarda-vespre de la vuitena Rua de Carnestoltes, com a Pals, amb la rua de la disbauxa, amb carrosses i disfresses, o a Vilamalla, amb carnaval infantil i rua a la nit. En altres indrets, com Palamós, es presentava al vespre el Carnestoltes i la Reina del Carnaval. Precisament, ahir a Platja d'Aro també va tenir lloc el sopar i presentació de les colles del carnaval d'enguany.

Tot i això, tant en aquests dos últims municipis com en la gran majoria de localitats, les grans rues tindran lloc el pròxim cap de setmana. A Palamós i Platja d'Aro, per exemple, el dissabte 10. A Roses, per contra, comencen el dijous amb la cercavila de benvinguda, i la passada serà divendres i la infantil el dissabte per, conjuntament, unir-se en la de diumenge. Altres van més tard, com a Tossa, a finals de mes, per la qual cosa a la demarcació s'espera un mes amb centenars d'activitats.