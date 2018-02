Allau de curses per combatre el càncer

Milers de gironins van desafiar la fred per tal de participar en alguna de la desena de les curses soilidàries que la Fundació Oncolliga i l'AECC-Girona (Associació Espanyola Contra el Càncer) van organitzar arreu de les Comarques Gironines amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer. L'Oncolliga va organitzar fins a 8 carreres simultànies sota el nom de Run4Cancer, de recorreguts que van anar dels 5 fins als 10 quilòmetres, segons la modalitat. És el quart any de vida d'aquesta iniciativa solidària, que enguany ha aplegat un total de 3.527 persones i on tots els diners recaptats es destinen a finançar els serveis que l'Oncolliga ofereix per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i les seves famílies. Olot va ser la població que va aplegar més corredors, fregant el miler de participants (943). Les altres curses van celebrar-se a Figueres (600 participants), Palafrugell (586), Salt, Planoles, Riudellots de la Selva, Tossa de Mar (405) i Porqueres (213). El preu de les marxes anava dels 8 ? als 10 ? segons si s'havien fet les inscripcions anticipadament i, per tal de tenir un record de la jornada, van rebre una samarreta i una bossa de l'edició d'enguany, a més d'un entrepà i una beguda a l'arribada.

El Run4Cancer ha aconseguit enguany un centenar més de participants que l'edició anterior, i és l'últim del conjunt d'actes que l'Oncolliga organitza amb motiu de la diada dedicada la lluita contra el càncer.

Girona també va aplegar milers de persones en les cinc marxes esportives que s'hi van organitzar, essent la principal la IV Cursa contra el Càncer Girona en marxa, de cinc quilòmetres de recorregut i que s'iniciava i acabava a la plaça Catalunya tot passant per diversos carrers del Barri Vell. Amb aquesta cursa, on se li ha de sumar la Caminada de 5 km, pensada per a famílies, i les tres altres curses infantils, l'associació pretén fer evident la importància d'adoptar hàbits de vida saludables i de prevenció d'alguns tipus de càncer, d'entre els quals ahir es remarcava l'activitat física. L'aportació dels participants anava dels 5 ? als 8 ?.

A part de les activitats esportives, l'AECC-Girona també va organitzar una sèrie d'accions al carrer, d'entre les quals va destacar la gota solidària que van formar a la plaça Catalunya les 100 primeres persones que participaven a la Caminada, i que simbolitzava el missatge de la campanya «Ens tens aquí». L'Ajuntament de Girona també va il·luminar-se de color verd aquest dissabte per commemorar aquest dia.

A més, es van organitzar taules informatives a les juntes locals de Figueres, Blanes, Maçanet de la Selva, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro, on es van repartir pomes com a símbol de la «prevenció» del càncer.



Més diagnòstics en la vellesa

Segons dades del Departament de Salut, les previsions indiquen que durant els propers anys els diagnòstics de càncer a Catalunya creixeran de forma rellevant. Globalment, 4 de cada 10 pacients seran diagnosticats de càncer amb més de 75 anys, la qual cosa comporta que aquests pacients, a més del càncer, tindran altres patologies cròniques, la qual cosa influirà sobre la decisió terapèutica i el seu pronòstic. Tot i així, segons apunta l'AECC, la supervivència als cinc anys de càncer un cop ha estat diagnosticat ha millorat un 53,7% en els homes i un 65,3% en les dones durant el període de 1994 al 2007.

Segons Salut, les previsions indiquen que en els propers anys el nombre de casos de càncer diagnosticats a Catalunya creixerà de forma rellevant. Pel que fa als homes, es passarà de 20.611 casos el 2015 a 21.743 l'any 2025; i en dones, de 15.437 casos diagnosticats al 2015 a 17.268 al 2025.



24 hores d'assistència

Coincidint amb la diada contra el Càncer, l'AECC va presentar ahir l'ampliació del seu servei telefònic d'informació estrenat el 28 d'abril de l'any 2016 i que ara funcionarà 24 hores al dia durant cada dia de l'any per tal d'oferir assistència, suport psicològic i informació sobre qualsevol assumpte relacionat amb aquesta malaltia. Aquest servei ha registrat 13.394 consultes el 2017 en front de les 4.014 ateses durant el 2016.