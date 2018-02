Comissen l'arma a un caçador de Llagostera per portar el doble de bales permeses

Els Mossos d'Esquadra han comissat l'arma a un caçador de 69 anys de Llagostera (Gironès) per portar més bales de les permeses al seu rifle. En concret, la llei de caça permet portar com a màxim dues bales al carregador i una a la recambra. L'home en duia cinc al carregador i una a la recambra. L'actuació es va fer aquest passat quan la policia estava fent un control planificat de la caça del porc senglar al veïnat de Panedes de Llagostera quan van aturar al grup de batuda d'aquest home. El caçador ha estat denunciat com a presumpte autor d'una infracció del reglament d'armes i la llei de caça. L'arma va quedar comissada i els Mossos la van lliurar a la secció d'intervenció d'armes de la Guàrdia Civil a Girona, que és el cos competent. Les diligències seguiran ara a la Subdelegació del Govern a Girona i al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.