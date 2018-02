La comunitat hondurenya de Girona celebra el dia de la Verge de Suyapa

La comunitat hondurenya de la demarcació de Girona va celebrar ahir el dia de la Verge de Suyapa, patrona del seu país, amb diversos actes durant el matí i part de la tarda. L'església del Sagrat Cor va acollir una missa en honor de la patrona d'Hondures, i posteriorment va tenir lloc una processó amb la imatge de la Verge amb la participació de noies amb vestits tradicionals del país centreamericà i una banda de música.

La processó, sota la pluja i amb l'espontània participació d'alguns seguidors de l'Athletic de Bilbao que es trobaven a la ciutat per assitir al partit contra el Girona a la tarda, va acabar al Centre Cultural de la Mercè, on es va fer una ofrena floral en homenatge a la patrona d'Hondures. A les dues de la tarda hi va haver un dinar per a tots els assistents en el qual es va combinar el menjar típic català i hondureny.

Aquesta jornada, juntament amb la desfilada al mes de setembre per celebrar el dia de la Independència d'Hondures, s'ha convertit en una tradició en la qual cada any hi ha més participació.