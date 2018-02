En dos mesos les comarques de Girona han registrat 230 incendis en habitatges

Les comarques de Girona han registrat 230 incendis en habitatges en els últims dos mesos. En concret, els Bombers van haver d'actuar 127 vegades al desembre i 103 aquest passat mes de gener, per extingir les flames en cases i edificis de la demarcació. Les baixes temperatures han fet que es disparessin aquest tipus d'incendis, que els Bombers vinculen a les llars amb pocs recursos.

L'arribada de l'hivern ha fet disparar els incendis en domicilis de les comarques gironines. Les causes més habituals d'aquests focs són les instal·lacions antigues o electrodomèstics vells, o les imprudències domèstiques com oblidar la paella al foc. En aquest sentit, el cap dels Bombers de Girona, Antoni Rifà, recorda que cal «tenir precaució» amb els aparells elèctrics que es fan servir a la llar. Un dels llocs que més problemes porten són els endolls múltiples que estan en mal estat o s'han fet vells. També cal tenir cura d'aquelles instal·lacions que no disposen de sistemes de seguretat moderns.

Dels 428 incendis que hi ha hagut a les comarques gironines des de setembre, més de la meitat s'han produït entre els mesos de desembre i gener. Uns focs que han afectat especialment les llars més vulnerables, i és que en la majoria de casos els Bombers han hagut d'actuar en domicilis on hi viuen persones amb pocs recursos. A més, les comarques on hi ha hagut més focs han estat la Selva i el Gironès, on n'hi ha hagut un centenar, seguides del Baix Empordà, amb 82, i l'Alt Empordà, amb 73. Per contra, les que menys n'han patit han estat la Garrotxa (36), el Ripollès (18) i el Pla de l'Estany, amb 16 focs.

En el conjunt de Catalunya, Barcelona i la seva àrea metropolitana és la zona que més incendis d'aquest tipus ha registrat. En concret, 269 habitatges del Vallès Occidental s'han vist afectats per foc, 231 al Baix Llobregat, 226 al Barcelonès i 176 al Maresme. Pel que fa a les comarques de Tarragona, el Tarragonès ha estat la més afectada amb 76 incendis. A la demarcació de Lleida, ha estat el Segrià on més incendis trobem, amb 96 els últims cinc mesos.

Segons Antoni Rifà, una de les mesures més importants que s'han de prendre en cas d'incendi és «posar barreres al foc». És a dir, que si l'incendi és dins de la casa cal «tancar les portes per tal que no hi hagi corrent d'aire». A més, també cal avisar els Bombers i intentar sortir de l'habitatge. Una de les recomanacions també és posar tovalloles molles a les juntes de les portes per evitar que el fum entri fins a l'arribada dels Bombers. Si per contra el foc és a casa d'un veí que està en un pis superior i no hi ha risc, el més prudent és baixar al carrer. En cas que l'incendi estigui unes plantes per sota, Rifà alerta que «mai s'ha de sortir a l'escala», ja que és molt probable que hi hagi fum.