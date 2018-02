Els gironins estafen a les asseguradores de cotxe uns 1.323 euros de mitjana

Cinc de cada 100 comunicats a les asseguradores de vehicles són un frau a Catalunya. Girona supera la mitjana estatal del cost de les estafes cap a aquestes companyies amb 1.323 euros. A Espanya el promig se situa en 1.286 euros. Per sota de Girona hi ha Barcelona, amb 1.236 euros de mitjana. Això és desprèn del baròmetre del Frau en l'assegurança de vehicles de Línea Directa.

Cal dir que les províncies d'Espanya on els intents d'estafes han estat més elevats són Almeria (4.923 euros), Lugo (3.402) i Àlaba (2.853 euros). El cost global que tenen les estafes per al sector de les asseguradores de vehicles és molt elevat, amb 833 milions d'euros l'any.

L'import mitjà de les estafes es manté pràcticament igual que fa dos anys (1.286 euros), tot i que hi ha variacions segons la seva tipologia. En l'àmbit de danys materials, que constitueixen el 93,5% dels intents de frau, ascendeix a 309 euros, mentre que en els danys corporals el cost es multiplica per 50 fins a superar els 15.500 euros de mitjana.



Danys materials falsos

Quant a la seva tipologia, incloure en el comunicat danys aliens al sinistre segueix sent l'estafa més habitual en els fraus materials (80,5%). El segueixen, a més distància, els muntatges (12%), el fals furt (2,2%) i els fraus per pressupostos inflats (1,9%). Pel que fa a les lesions, la immensa majoria (99%) són simulacions o falsos agreujaments d'un dany real, mentre que en l'1% dels casos es tracta de cobrar per lesions sofertes abans del sinistre.

Pel que fa a l'època de l'any, els mesos de març, maig i juny són els més propicis per als defraudadors, mentre que els dimecres i els dijous són els dies en què es registren més intents d'estafes.

Si es mira qui estafa més, els homes són els que més enganyen les companyies. El perfil que ha permès extreure l'informe és el d'un home d'entre 18 i 24 anys, sense feina o amb treball precari. I ho fan, segons les asseguradores, per tenir el cotxe impol·lut i són els que es penedeixen menys d'haver enredat la companyia. Les dones, en canvi, si enganyen les asseguradores ho fan simulant més lesions i no saben què els pot passar si acaben enganyant.



Qui hi ha darrere dels enganys?

L'informe ha permès assegurar que hi ha màfies de l'estafa al darrere d'aquests enganys. Segons Línea Directa, aquestes xarxes criminals s'han incrementat un 152% en cinc anys i a Espanya s'han pogut detectar almenys 400 bandes. A Catalunya hi hauria entre una i dues màfies per milió d'habitants.

El perfil dels grups mafiosos que se'n pot extreure és de bandes formades per persones que tenen vinculació amb altres delictes greus, que compten amb una estructura molt jerarquitzada i tenen com a objectiu aconseguir indemnitzacions per danys corporals en l'anomenat «frau carrusel», que consisteix a enganyar diverses companyies d'assegurances de forma continuada.

La seva composició varia, però el nucli de decisió sol tenir entre tres i quatre persones que ho comanden i els imports mitjans de les seves estafes multipliquen per deu els enganys fets de forma individual, superant, de mitjana, els 12.000 euros de cost per l'assegurança.

L'altre aspecte destacable és saber quin són els tipus d'enganys més freqüents de les màfies per aconseguir el botí desitjat de les assegurances. Segons ha analitzat el Baròmetre, durant l'any passat van detectar diverses conductes que acaben amb estafa, com és circular pel carril exterior d'una rotonda provocant deliberadament la col·lisió amb altres cotxes.

Aquest és el tipus d'engany més habitual detectat a Espanya i el guany que en treuen és a partir de reclamar els danys i també danys corporals.

També s'han descobert d'altres fraus com ara sinistres fingits per l'amo d'un taller que repara els vehicles i, a més, cobra la indemnització per lesions perquè els cotxes estan assegurats a nom de la seva dona sense que aquesta ho sàpiga. I un altre frau és el de pertànyer a una família dedicada professionalment a crear sinistres falsos.