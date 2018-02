Les nevades obliguen a tallar tres carreteres i en set calen cadenes

La llevantada amb nevades i pluges que han caigut durant les últimes hores i que encara descarreguen aquest matí està provocant complicacions a les comarques de Girona, sobretot de trànsit.



Els efectes de la nevada s'han traslladat sobretot a les comarques del Ripollès, la Selva i la Cerdanya.



En aquests moments, a les 18 hores del migdia, hi ha tres carreteres tallades, a la província. 3 tallades i 7 ús cadenes, amb 1 tram amb restriccions per vehicles de 3a categoria: afecta les comarques de la Garrotxa, Ripollès, la Selva, Osona i Cerdanya.

3 tallades: C-38 entre Coll d´Ares i frontera, GIV-4016 Planoles-Toses i GIV-5201 Viladrau-Sant Marçal de Montseny

Restricció de camions a la N-260 entre Ribes de Freser i Fontanals de Cerdanya

AVIS NEUCAT: S´està treballant en la neteja de neu dels carrers principals i carretera d´Espinavell. La C38 de Camprodon a Molló calen cadenes i de Molló a Coll d´Ares resta tancada segons informa Trànsit. Es recomana circular amb cadenes o evitar desplaçaments fins que millori. pic.twitter.com/5RXb7eKtTd — Pep Coma ?? (@pepcoma) 5 de febrer de 2018

La C-38 entre Camprodon i Molló

L'N-260 entre Ribes de Freser i Fontanals i l'N-260 Isòvol - Martinet

La GIV-5411 del Coll del Revell fins a Sant Hilari Sacalm

La GIV-5201 a Viladrau

L'N-260a Riudaura

La GI-521 Riudaura - Sant Joan de les Abadesses

La GI-402 Ripoll - Gombrèn

La C-25 a Espinelves, on diversos conductors han quedat atrapats - ACN

Circulació interrompuda entre Ripoll i Puigcerdà, derivat de condicions meteorològiques adverses. No es pot establir servei per carretera, es troben tallades per neu. — R3 Rodalies (@rod3cat) 5 de febrer de 2018

Transport escolar suspès

Taula de gruixos de neu nova mesurats en 24 hores a les estacions situades >1.500 m #MeteoMuntanya #meteocat pic.twitter.com/M3lkBwlL3c — Meteocat (@meteocat) 5 de febrer de 2018

Precipitació acumulada (mm) entre ahir a les 12.00 TU i avui a les 07 TU. pic.twitter.com/grlQSrHVkS — Meteocat (@meteocat) 5 de febrer de 2018

A la resta de la província,i en algunes d'aquestes, els camions d'alt tonatge -tres eixos- no poden circular-hi per la presència de neu. Són les següents:durant la tarda d'ahir fins avui del matí perquè la situació no fos més complicada.. Durant bona part de la nit, fins a les vuit del matí per poder circular per la C-25 era obligatori l'ús de cadenes.A última hora d'ahir a la tarda,La precipitació no va ser molt important però la baixa temperatura va comportar que aparegués glaç a la calçada i això feia que la circulació fos molt perillosa.A causa de la forta nevada,També hi ha problemes ferroviaris, la línia R3 de rodalies entre Ripoll i Puigcerdà està tallada. L'última parada que s'efectua és a Ribes per les inclemències meterològiques. Segons Rodalies, no es pot traslladar la gent en un transport alternatiu a causa de la situació de nevades.Un altre dels aspectes del temporal de llevant i de les nevades ha estat laSegons ha informat Protecció Civil de la Generalitat , queden suspeses totes les línies del transport escolar de la comarca de laper la nevada.I la línia de Campdevànol.En total, segons informa el Consell Comarcal del Ripollès s'han vist afectats uns 184 alumnes. I és que arran del temporal de les 23 expedicions de transport escolar, setze s´han suspès, tres s´han desenvolupat parcialment i quatre s´han executat amb normalitat.Pel que fa als gruixos de neu, el Meteocat els ha actualitzat de bon matí. I a les zones altes del Ripollès han deixatDurant l'última hora del dia les precipitacionsI aquest matí ho ha fet de valent. A la mateixa ciutat dOlot hi ha hagut volves i en molts punts de la comarca ha agafat.A lesles nevades de les últimes hores han deixat molta neu nova. A continuació els registres més destacats.I aquestes juntament amb la neu també han generat sortides dels Bombers. Bàsicament percom a Sant Hilari Sacalm o Ribes de Freser. Però també algunes per petites inundacions com a Figueres.es poden observar en aquest mapa del Servei Meteorològic de Catalunya. L'acumulació de precipitacions a les comarques de Girona, és d'entre 20 a 30 litres de mitjana.El Servei Meteorològic de Catalunya SMC preveu que avui continuarà nevant a la meitat nord de la Catalunya Central entorn de la cota 700metres , on hi ha gruixos de 10 centímetres. Localment la cota pot baixar fins las 400-500 metres.A partir del migdia es preveu que la cota vagi pujant fins als 1.000 metres.