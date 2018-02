La neu obliga a tallar carreteres i a circular amb cadenes a una trentena de vies

Cinc carreteres estan tallades a causa de la neu i el gel, entre elles el Port de la Bonaigua, i a 36 de vies més calen cadenes per circular-hi, segons el Servei Català del Trànsit (SCT). Protecció Civil ha activat cap a les set de la tarda d'aquest diumenge l'alerta del pla Neucat per les incidències importants que s'estan registrant a vies com l'Eix del Llobregat (C-16) o l'Eix Transversal (C-25). Un dels punts més complicats ha estat el túnel del Cadí, on s'han registrat retencions quilomètriques -tant a la boca nord com a la sud- i els usuaris han hagut d'esperar durant hores perquè s'ha regulat el trànsit en aquest punt per tal els vehicles no quedessin aturats al seu interior i pels treballs de les màquines llevaneu. La situació s'ha vist agreujada per l'obligatorietat de portar cadenes, perquè alguns vehicles s'han hagut de quedar estacionats al voral perquè no en porten. Arran d'això, cap a dos quarts d'onze Carreteres de la Generalitat ha ordenat l'aixecament de barreres del peatge del túnel del Cadí. Una situació similar s'ha viscut a la C-25, tallada entre Gurb i Arbúcies i a l'altura d'Espinelves, on en sentit nord dos camions han fet la tisora cap a les 10 de la nit i han quedat entravessats a la via. Segons Protecció Civil, els Mossos treballen per retirar els vehicles de gran tonatge de la via. Paral·lelament, entre Espinelves i Santa Coloma de Farners està restringit el trànsit en vehicles de tercera categoria i calen cadenes.

També aquest diumenge a la nit un autocar de matrícula holandesa i amb una seixantena de passatgers d'aquesta nacionalitat ha quedat travessat a la carretera Gi-5410. Segons Protecció Civil, fins al lloc s'han desplaçat efectius dels Bombers de la Generalitat i dels Mossos d'Esquadra que han evacuat els afectats a un hotel de la Molina. En declaracions al 3/24, el director general de Protecció Civil, Joan Delort, ha detallat que en un primer moment aquest vehicle "volia passar pel Túnel del Cadí" però "com que no ha vist clar ha agafat aquesta carretera que va cap a Fornells de la Muntanya". "Han quedat penjats perquè no portava les cadenes adequades", ha detallat.

La Creu Roja i diverses associacions de voluntaris de Protecció Civil s'han mobilitzat al túnel del Cadí per donar beguda i abric a les persones atrapades a les retencions de la C-16. A més, estan fent gestions per aconseguir cadenes per distribuir-les als vehicles que no en porten, ja que molts autocars i cotxes s'han quedat als vorals de la carretera en veure que no portaven cadenes i no podien circular.

El director general de Protecció Civil, Joan Delort, ha explicat en declaracions a l'ACN que aquest episodi "tot just comença" i que en les pròximes hores s'intensificarà, per la qual cosa caldrà estar "molt amatent a les notícies abans de sortir de casa". El director general de Protecció Civil ha subratllat que la precipitació de neu està avançant i "aquest episodi anirà a més en les pròximes hores". A més, ha demanat als conductors no desplaçar-se a les vies afectades per la neu sense tenir el vehicle convenientment preparat amb cadenes, el dipòsit ple, manta, aigua i el telèfon mòbil amb la bateria carregada.

Aquest dilluns està previst que nevi tot el dia a la meitat nord de Catalunya i per sota dels 700 metres. Fins hi tot poden veure la neu en cotes més baixes, als 450 metres, en zones d'Osona, la Garrotxa i fins i tot al Vallès o a Montserrat.