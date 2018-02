Camprodon promou amb un Erasmus l'aprenenatge en entorns naturals

L'escola Doctor Robert, de Camprodon, i el Centre d'Educació Ambiental Alt Ter participen en un projecte educatiu europeu Erasmus+ centrat en promoure l'aprenentatge efectiu en entorns naturals, denominat Nanol (Nurturing affinity to nature through outdoor learning in special places). La Universitat de Girona coordina el programa, que té com a socis europeus centres d'educació ambiental de França, el Regne Unit, Finlàndia i Eslovènia.

Camprodon i Sant Joan de les Abadesses van acollir, el divendres 26 i el dissabte 27 de gener, la primera trobada d'aquest Erasmus+, que té com a objectiu encoratjar els mestres d'educació Primària a utilitzar l'aprenentatge a l'aire lliure. Per fer-ho, es proposa apostar per pràctiques innovadores que vinculin el currículum acadèmic als espais naturals. La iniciativa també promou la col·laboració entre escoles i parcs naturals, a través de l'intercanvi d'experiències i la realització de pràctiques.

Durant la primera part del programa –que dura 30 mesos– es posen en comú els diferents contextos i experiències de tots els socis, i aquest primer any se centra en la formació dels docents i en la creació de propostes per al curs vinent. Al juny es farà una segona trobada a Eslovènia.