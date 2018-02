Un concurs visualitza les aportacions de dones científiques al llarg de la història

L'Institut de Ciències Matemàtiques, adscrit al Consell Superior d'Investigacions Científiques, ha convocat la segona edició del concurs «La meva científica preferida», amb el que vol visualitzar la contribució de les dones a la ciència i promoure les vocacions científiques entre nenes i nens.

En la primera fase del certamen, el projecte busca 25 centres educatius d'arreu de l'Estat que hi vulgui participar amb el seu alumnat de cinquè i sisè de Primària. Les escoles que hi estiguin interessades tenen temps fins al 15 de febrer per inscriure's a la convocatòria.

L'objectiu del concurs és que els escolars investiguin sobre la vida i l'obra de científiques; i que, a partir del que descobreixein, representin les seves impressions en obres gràfiques originals, que poden ser còmics collages o dibuixos. Els docents seran els encarregats d'enviar els treballs en format digital –escanejats o fotografiats– a l'Institut de Ciències Matemàtiques. Un jurat format per membres d'aquesta institució escollirà els millors treballs, que es publicaran en un llibre destinat a mostrar el paper de les dones en la ciència. Després, aquesta obra es distribuirà entre els centres participants i altres institucions. A més, l'edició en format PDF es podrà descarregar de forma gratuïta en la web de l'Institut.

El primer llibre de «La meva científica preferida» mostra el treball i la carrera de 28 científiques de diferents períodes de la història, com Ada Lovelace, Mara Dierssen, Esther Lederberg o Margarita Salas, a través de les il·lustracions d'una cinquantena d'estudiants. En la primera convocatòria del certamen hi van participar 18 centres, xifra que ara s'espera superar.