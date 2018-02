Creen una llacuna i un itinerari terapèutic als estanyols de la Puda

La Diputació de Girona, l'Obra Social la Caixa i el Consorci de l'Estany han finalitzat la primera fase dels treballs de millora de l'itinerari circular al pla dels Estanyols de Banyoles. L'actuació, que ha costat 38.282 euros, ha consistit en la restauració d'una zona humida als estanyols de la Puda i l'habilitació d'un nou itinerari pedestre i i hi han participat sis persones en risc d'exclusió del Centre Especial de Treball COIET.

El projecte, previst en diverses fases d'execució, que té per objectiu desenvolupar actuacions encaminades a restaurar i potenciar el pla dels Estanyols de la Puda.

El treball desenvolupat enguany, liderat pel Consorci de l'Estany i finançat per l'Obra Social la Caixa i la Diputació de Girona, ha permès executar la primera fase del projecte, que ha inclòs la creació d'una nova llacuna al pla dels Estanyols i d'un itinerari saludable. Aquestes actuacions pretenen fomentar i potenciar el contacte dels ciutadans amb la natura i la promoció de la salut.



Al sud de l'estany

L'àrea d'actuació és dins de l'Espai Natural Protegit de l'estany de Banyoles, al sud de l'estany. Els treballs han tingut lloc a la finca de Casa Nostra, propietat de la Institució Magdalena Aulina.

Aquesta finca integra elements naturals d'alt valor, entre els quals destaquen tres estanyols singulars (l'estanyol de Montalt, l'estanyol Petit de Montalt i l'estanyol de la Cendra), la llacuna de les Cigonyes i un conjunt de boscos caducifolis característics de l'entorn de l'estany (salzedes i freixenedes), així com diversos camps de conreu. En conjunt, tots aquests elements configuren un espai natural d'alt valor ambiental.

Els treballs executats en aquesta primera fase de la iniciativa s'han encaminat a la creació d'una llacuna d'aigües permanents i de poca profunditat (2 m), amb una superfície inundable de 3.000 m2.

Aquesta massa d'aigua delimita els camps de conreu del sud amb la carretera de circumval·lació de l'estany al nord.

Les terres excavades durant la seva construcció han permès la creació de la base i dels talussos del camí i també la millora de les cotes d'un dels camps de conreu de l'espai.

Al mateix temps, s'ha executat un nou tram de camí a peu d'uns 300 metres lineals adjacents a la llacuna. Aquest itinerari és elevat respecte als terrenys del voltant, cosa que fa possible que el visitant tingui una millor perspectiva a l'hora d'observar la nova llacuna. El ferm del camí s'ha realitzat amb subbase compactada.

Per poder accedir al nou itinerari i donar continuïtat als ja existents, s'ha construït una passera de fusta tractada i d'una llargada de 14 metres lineals, amb baranes i tanques de protecció, que delimiten el pas de les persones al llarg del primer tram del camí.

Finalment, s'han reciclat 537 m3 de terres i restes de runes apilades antigament dins la finca.

El Consorci de l'Estany es va veure obligat a ajornar l'obertura del camí per un fet extraordinari a l'Espai Natural Protegit: per primera vegada i gràcies a les obres de creació de la llacuna, un grup nombrós de cigonyes blanques, amb un màxim de 104 exemplars, ha estat hivernant a la zona. Han utilitzat la llacuna i els espais oberts de l'entorn com a lloc de repòs i per beure aigua. Molts visitants han pogut observar aquest grup d'aus.