Dexeus Dona ha reconstruït el clítoris a 16 gironines víctimes d'ablació en 10 anys

La Fundació Dexeus Dona ha intervingut setze gironines víctimes d'ablació per reconstruir-los el clítoris en els darrers deu anys. Des que es va posar en marxa el 2007 i fins al 31 de desembre de l'any passat, el Programa de Reconstrucció Genital de l'entitat operat 89 dones. D'aquestes, gairebé una de cada cinc era de la demarcació, i la darrera va ser intervinguda l'any passat, segons les dades facilitades per la fundació coincidint amb el Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina, que es commemora avui.

Des de fa un parell d'anys, a Catalunya aquesta intervenció la cobreix també la seguretat social, però el flux de pacients que demanen informació sobre la reconstrucció a la Fundació Dexeus Dona es manté any rere any, indica l'entitat.

En total, 146 pacients han estat visitades per l'entitat, que ofereix aquesta intervenció de forma gratuïta a dones que han patit la mutilació. D'aquestes, 23 eren residents a les comarques gironines.

El Programa de Reconstrucció Genital està liderat pel doctor Pere Barri Soldevila, que va ser el primer metge que va realitzar aquesta intervenció a l'Estat. L'operació dura uns 45 minuts i consisteix en una cirurgia que permet restituir anatòmicament el clítoris i altres òrgans afectats, així com recuperar el seu aspecte i capacitat sensitiva en més del 75% dels casos. En paral·lel a la intervenció, totes les pacients reben un acompanyament psicològic.

Segons les dades facilitades per la Fundació Wassu-UAB i recollides en el Mapa de la Mutilació Genital Femenina (2016), Girona segueix situada en el tercer lloc pel que fa a la població femenina procedent de zones on encara es manté la mutilació genital, amb 4.538 dones i 1.409 nenes.

Segons l'estudi, Salt, Girona i Banyoles es troben entre les ciutats catalanes amb més menors de 14 anys amb risc de mutilació genital.