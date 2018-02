Dos dies de pluja, fred i neu en pràcticament totes les comarques gironines

Si fins ara el mes de gener havia estat més aviat sec, en aquest inici de febrer ha passat ben bé tot el contrari. Des de finals de la setmana passada els termòmetres ja havien baixat significativament i durant aquest darrer cap de setmana i tota la jornada d'ahir es van anar alternant amb les precipitacions, moltes en forma de neu.

A la província de Girona, les comarques de la Cerdanya, el Ripollès i la Garrotxa van ser les que van registrar una major acumulació d'aigua, però també a la Selva en menys mesura. A la resta la pluja va caure de manera persistent des del diumenge fins ahir a la tarda, però no va deixar registres massa elevats.

En una gran part de les localitats es van superar els 55mm acumulats com per exemple a Sant Pau de Segúries (53,9) o bé Anglès (56,5). Altres com la Vall d'en Bas, Olot o Puigcerdà van acumular al voltant d'uns 40mm. També n'hi va haver que es van quedar amb valors més petits com Navata (35,6mm) o Girona (31,5mm).

Pel que fa als gruixos de neu, les estacions de muntanya beneficiar-se de la nevada més intensa d'aquest hivern amb xifres que oscil·laven dels 51cm acumulats a Puigcerdà en dos dies, als més de 80cm que van caure a Núria. Ulldeter o Das es van quedar amb uns 70 cm en ambdós casos.

Les temperatures mínimes durant la jornada d'ahir van ser lleugerament superiors a les del diumenge. A la majoria de llocs els valors es van concentrar entre els 2 i els 5 graus i l'única excepció van ser aquells registrats als punts més elevats de la Cerdanya o el Ripollès que van baixar per sota dels zero graus.

Pel que fa a la jornada d'avui, encara hi haurà la possibilitat de precipitacions més aïllades i es preveu que pugui nevar a cotes molt baixes del prelitoral sud. Tampoc se'n descarta a l'extrem nord de l'Alt Empordà.

El temporal de neu i pluja que sacseja el territori català va suposar un tímid augment del nivell hídric de les conques catalanes, que van passar d'estar al 43,8% de la seva capacitat, al 43,9% en un dia, tal com va informar l'Agència Catalana de l'Aigua i va recollir Europa Press. L'ACA va atribuir l'escassa repercussió al fet que les pluges més abundants van tenir lloc al litoral i el prelitoral català, així com al fet que el terreny de la capçalera dels rius està molt sec i també que gran part de la precipitació en el naixement de rius es va donar en forma de neu.

Els experts demanen esperar uns dies per quantificar la repercussió real del temporal, si bé la part positiva és que en un mes han pujat les reserves en prop de 4 hectòmetres cúbics (hm3): si bé a 1 de gener tenien 301,1 hm3, a data d'ahir aconsegueixen els 304,8 hm3. El volum del Ter-Llobregat va passar de comptar amb 275,7 hm3 a primera hora d'aquest passat diumenge a 276,10 hm3 a primera hora d'ahir.