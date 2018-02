Dues carreteres tallades i els trens entre Ripoll i Puigcerdà encara no circulen per la neu

El temporal de neu i pluges de llevant segueix provocant encara algunes complicacions a la província de Girona.



La que ha estat la nevada més intensa d'aquest hivern, encara obliga a tallar dues carreteres i en nou vies és obligatori l'ús de cadenes.



Les dues vies que estan tallades són la GIV-4016 entre Planoles i Toses i la GIV-5201 entre Viladrau i Sant Marçal de Montseny. Ambdues ja ho estaven ahir per la gran presència de neu.



També hi ha restricció de pas de camions a la N-260 entre Ribes de Freser i Fontanals de Cerdanya.



Quant a les carretes on és obligatori l'ús de les cadenes, són les següents:



La C-153 entre la Vall de Bianya i Sant Pau de Segúries

La C-38 entre Camprodon i Molló

La GIV-5217 entre Ribes de Freser i Queralbs

La GIV-5264 de Setcases a Camprodon

La GIV-5411 del Coll de Revell a Sant Hilari Sacalm

L'N-260 entre Ribes de Freser i Fonatals de Cerdanya

L'N-260a de Riudaura a Ripoll

Bon dia, l'episodi de neu que ha estat el més gran dels últims 15 anys ha deixat 54 cm a dins la Vila de Puigcerdà, dades: https://t.co/8tD6SDgAjn Imatge, la plana cerdana avui a primera hora pic.twitter.com/iWX90YFZc8 — Jordi Queralt (@meteopuigcerda) 6 de febrer de 2018

Circulació interrompuda entre Ribes de Freser i Puigcerdà derivat de condicions meteorològiques adverses. Sense possibilitat de servei — R3 Rodalies (@rod3cat) 6 de febrer de 2018

Aquest episodi de neu ha deixat 85 cm de neu al Santuari de Núria (1971 metres). A les imatges observareu el destacat contrast entre avui i fa 5 dies. Font: càmera TV3. #meteocat pic.twitter.com/SIN9nZPbD9 — Meteocat (@meteocat) 6 de febrer de 2018

Una imatges de Verges d'aquest matí després de la pluja - Àngel Galán Mont

Precipitació acumulada ahir dilluns que ha superat els 50 mm a estacions meteorològiques automàtiques de la XEMA. #meteocat pic.twitter.com/d40ecYhnHy — Meteocat (@meteocat) 6 de febrer de 2018

Les comarques més afectades són de nou la Cerdanya, el Ripollès i la Garrotxa.La situació es preveu que es pugui anar normalitzant a mesura que vagin passant les llevaneus a la zona, segons informa Protecció Civil.A tot això cal destacar que durant la nit ha continuat nevant i segons el Meteocat això ha fet que en punts del Pirineu hi hagi neu nova. Uns gruixos menors. A Puigcerdà, s'han acumulat 3 centímetres de neu nova a Puigcerdà, 7 a Das i 9 a Gombrèn.La neu ha estat molt benvinguda en cotes altes del Pirineu. I a Núria per exemple, com mostra aquesta imatges comparativa,Els llocs on no ha nevat, les precipitacions han estat en forma de pluja i destaca per exemple que aPel que fa a actuacions dels Bombers , aquesta nit i matinada han hagut de fer quatre. A Toses han hagut de treure un arbre i terra que havia caigut a l'N-260; a Molló han retirat una branca que impedia el pas de vehicles a la C-38 a l'altura del quilòmetre 15,8. Mentre que a Llanars i Sant Julià de Llor i Bonmatí han hagut de retirar pals de telefonia i de llum que havien caigut en vies.Quant a la previsió meteorològica, el Servei Meteorològic de Catalunya apunta que les precipitacions s'aniran concentrant al sud de Catalunya.Però per sobre dels 1.000 metres al Pirineu i Pre Pirineu pot haver-hi nevades a les comarques de Girona, això sí, en cota superior als 1.000 metres.