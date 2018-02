Dues carreteres tallades i els trens de rodalies ja circulen fins a la Tor de Querol

El temporal de neu i pluges de llevant segueix provocant encara algunes complicacions a la província de Girona.



La que ha estat la nevada més intensa d'aquest hivern, encara obliga a tallar dues carreteres i en nou vies és obligatori l'ús de cadenes.



Les dues vies que estan tallades són la GIV-4016 entre Planoles i Toses i la GIV-5201 entre Viladrau i Sant Marçal de Montseny. Ambdues ja ho estaven ahir per la gran presència de neu.



També hi ha restricció de pas de camions a la N-260 entre Ribes de Freser i Fontanals de Cerdanya.



Quant a les carretes on és obligatori l'ús de les cadenes, són les següents:



La C-153 entre la Vall de Bianya i Sant Pau de Segúries

La C-38 entre Camprodon i Molló

La GIV-5217 entre Ribes de Freser i Queralbs

La GIV-5264 de Setcases a Camprodon

La GIV-5411 del Coll de Revell a Sant Hilari Sacalm

L'N-260 entre Ribes de Freser i Fonatals de Cerdanya

L'N-260a de Riudaura a Ripoll

Bon dia, l'episodi de neu que ha estat el més gran dels últims 15 anys ha deixat 54 cm a dins la Vila de Puigcerdà, dades: https://t.co/8tD6SDgAjn Imatge, la plana cerdana avui a primera hora pic.twitter.com/iWX90YFZc8 — Jordi Queralt (@meteopuigcerda) 6 de febrer de 2018

Aquest episodi de neu ha deixat 85 cm de neu al Santuari de Núria (1971 metres). A les imatges observareu el destacat contrast entre avui i fa 5 dies. Font: càmera TV3. #meteocat pic.twitter.com/SIN9nZPbD9 — Meteocat (@meteocat) 6 de febrer de 2018

Una imatges de Verges d'aquest matí després de la pluja - Àngel Galán Mont

Precipitació acumulada ahir dilluns que ha superat els 50 mm a estacions meteorològiques automàtiques de la XEMA. #meteocat pic.twitter.com/d40ecYhnHy — Meteocat (@meteocat) 6 de febrer de 2018

Les comarques més afectades són de nou la Cerdanya, el Ripollès i la Garrotxa.La situació s'ha pogut normalitzant a mesura que han passatPels volts de dos quarts de dotze del migdia, s'ha reestablert el servei però només entre Ripoll i Ribes de Freser. Mentre que encara continuava el tall des de Ribes a Puigcerdà, tal com n'ha informat Protecció Civil.El servei s'ha normalitzat en tota la línia pels volts de dos quarts d'una del migdia. IEn total, el serveidel migdia d'avui.A tot això cal destacar que durant la nit ha continuat nevant i segons el Meteocat això ha fet que en punts del Pirineu hi hagi neu nova. Uns gruixos menors. A Puigcerdà, s'han acumulat 3 centímetres de neu nova a la ciutat, 7 a Das i 9 a Gombrèn.La neu ha estat molt benvinguda en cotes altes del Pirineu. I a Núria per exemple, com mostra aquesta imatges comparativa,La neu també ha provocat altra vegadaAl Ripollès s'han suspès nou rutes de transport escolar.Els llocs on no ha nevat, les precipitacions han estat en forma de pluja i destaca per exemple que aPel que fa a actuacions dels Bombers , aquesta nit i matinada han hagut de fer quatre. A Toses han hagut de treure un arbre i terra que havia caigut a l'N-260; a Molló han retirat una branca que impedia el pas de vehicles a la C-38 a l'altura del quilòmetre 15,8. Mentre que a Llanars i Sant Julià de Llor i Bonmatí han hagut de retirar pals de telefonia i de llum que havien caigut en vies.Quant a la previsió meteorològica, el Servei Meteorològic de Catalunya apunta que les precipitacions s'aniran concentrant al sud de Catalunya.Però per sobre dels 1.000 metres al Pirineu i Pre Pirineu pot haver-hi nevades a les comarques de Girona, això sí, en cota superior als 1.000 metres.