Ensenyament crea un grup de divuit docents referents en l'educació inclusiva

El Departament d'Ensenyament ha creat un grup de Referents d'Atenció educativa Inclusiva (RAI), format per 18 docents que tenen com a principal funció difondre el Decret de l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials dintre d'un sistema educatiu inclusiu. Aquest professorat també donarà suport a les orientacions i les actuacions que la Conselleria ha fixat per desenvolupar-lo.

Ensenyament va informar que els divuit docents, que comparteixen l'atenció directa a l'aula amb aquesta nova responsabilitat, tenen experiència en el món de l'atenció a la diversitat i la inclusió, i coneixen el mapa de recursos del seu àmbit territorial. Els RAI han de donar a conèixer pràctiques de referència en el territori, col·laborar en la implementació de mesures i suports per a la inclusió de tot l'alumnat i impulsar la formació dels professionals dels centres.