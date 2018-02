Prop de 200 alumnes d'instituts de Girona, Salt, Vilablareix, Castell-Platja d'Aro, Banyoles, Roses, Palafrugell, Figueres i del Vallès Oriental van participar divendres a la I Jornada de literatura catalana i Batxillerat Ex libris, a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona.

Es van realitzar dues conferències d'obertura en dos espais diferents: «Però ningú no se'n podria témer en fent sa via... o fer de la literatura, vida», a càrrec de Laura Borràs; i «L'experiència de la literatura: propostes per a un curs», a càrrec d'Enric Iborra. Després es van realitzar diversos tallers paral·lels.