Un jove de disset anys cau d'un segon pis al carrer Pou del Glaç d'Olot

Un jove de 17 anys d'edat va resultar ferit greu ahir poc després de les dotze del migdia en precipitar-se des d'un segon pis d'un bloc d'habitatges del carrer Pou de Glaç d'Olot. Es tracta d'un edifici de 5 pisos i planta baixa. Per causes accidentals, el jove es va precipitar d'una altura aproximada de més de vuit metres.

Hi va haver gent que va veure com el cos queia i com tot seguit dues ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques, els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal arribaven fins al lloc dels fets. Cap testimoni va veure el motiu de la caiguda.

Els metges van fer una primera assistència al ferit en el terra. Un cop van haver-ne avaluat l'estat, van decidir traslladar-lo a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on, segons el protocol del Servei d'Emergències Mèdiques, va entrar a urgències en estat greu. L'accident va provocar que la Policia tallés la circulació en els dos sentits.

El carrer Pou del Glaç és una arteria important en la distribució del trànsit a Olot, per la qual cosa la via paral·lela, l'avinguda Reis Catòlics, va quedar força congestionada. Ahir al vespre, el noi continuava ingressat amb pronòstic reservat a l'hospital Josep Trueta de Girona.