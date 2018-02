L'ACA destina 75.000 ? a netejar lleres a la Garrotxa, després de 10 anys de no invertir

El PSC reclama que el Consell Comarcal inverteixi en la neteja de les lleres dels rius de la Garrotxa, perquè considera que la inversió de 75.000 ? prevista pel 2018 per l'Agència Catalana de l'Aigua és molt petita.

La petició del PSC va tenir lloc durant la convalidació del decret de petició de subvenció en el Pla de Lleres de l'ACA del 2018 fins al 2019.

El portaveu socialista, Josep Guix, va definir la previsió de 75.000 ? d'un import molt baix i molt insuficient per les necessitats en neteja de lleres que té la comarca.

Guix va recordar que el 2008 l'Agència Catalana de l'Aigua va aturar les inversions en la neteja de lleres de la Garrotxa. Va assenyalar que la conseqüència de l'aturada és que en 10 anys els rius de la comarca no han tingut cap neteja important.

Amb aquesta argumentació, Guix va demanar que el Consell Comarcal fes una modificació de crèdit en el pressupost del 2018 per reforçar la inversió de l'Agència Catalana de l'Aigua.

El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona (PDeCAT), va apuntar que la quantitat aportada per l'Agència és més important que l'existent fins ara. Va concretar: «zero».

Va plantejar que la neteja de lleres no està dins de les obligacions del Consell Comarcal i que per tant no hi poden aportar recursos. Això no obstant, es va comprometre a demanar més recursos a l'Agència Catalana de l'Aigua.