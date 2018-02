Llagostera vota nou propostes dels ciutadans per als pressupostos

Llagostera sotmet a votació popular nou propostes ciutadanes per incorporar-les al pressupost municipal del 2018. Fins al proper 26 de febrer, tots el veïns empadronats majors de 16 anys podran votar a través d'internet o bé físicament amb butlletes que es reopartiran casa per casa les propostes que considerin més interessants d'entre les recollides durant el desembre.

Se'n van rebre 72, 25 de les quals han estat repetides, 29 descartades i nou de ja previstes en el pressupost municipal pel 2018.

Totes les propostes han estat valorades i avaluades tant a nivell tècnic com polític. La majoria de propostes que no s'han incorporat a la fase final de votació han estat descartades per sobrepassar els 40.000 euros de pressupost màxim fixat, per no ser considerades inversions o no ser de competència municipal, segons ha indicat el consistori.