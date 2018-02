«Els pit bull m'han deixat el braç inutilitzat, només puc fer la pinça amb dos dels dits»

Fins a vuit intervencions quirúrgiques en un procediment que va finalitzar tot just el passat mes de desembre del 2017. La recuperació del veí de Llagostera mossegat per dos pit bulls va ser molt llarga, i li ha deixat seqüeles ben visibles en una part de la cara, a les orelles i al braç esquerre.

Els jutjats de Girona van acollir ahir el judici del cas dels gossos que van ferir a l'home a Llagostera el març del 2016. A la vista s'hi va presentar la víctima acompanyada de la seva família, però l'acusada no va comparèixer, representada només pel seu advocat.

El primer a relatar els fets va ser l'home ferit, explicant que ell «havia anat a ajudar a la seva veïna» que no podia obrir la porta i necessitava sortir amb el cotxe. La seva filla s'havia endut les claus, i ell simplement es va limitar a aixecar la porta perquè pogués sortir amb el vehicle. La dona va tornar a entrar a la casa un moment i va ser quan «els gossos van sortir disparats i van venir directament a mi» va assegurar la víctima.

«Com que eren dos ho vaig tenir molt complicat» va recordar, «a un el tenia enganxat al braç i anava esquivant l'altre que m'estava clavant queixalades a les orelles i la cara». En adonar-se de què passava, la dona va començar a cridar demanant ajuda i també va provar de separar-lo dels cans - sense èxit - perquè aquests també la van ferir a ella.

De fet, un dels testimonis va ser la forense del cas, que va avalar les lesions de la víctima i va afegir que aquesta havia patit un trastorn adaptatiu de l'estat d'ànim i estrès posttraumàtic. L'home va mostrar que després del succés el braç li havia quedat pràcticament inoperatiu i que només pot «fer la pinça amb dos dels dits».

Altres testimonis que també van declarar durant el matí van ser els agents de la Policia Local de Llagostera. Un d'ells va afirmar que «la seguretat de la parcel·la no era l'adequada» afegint que «la mida de la tanca perimetral tampoc era la pertinent i que no hi havia cap senyalització».



«Un lamentable accident»

Aquest judici és el primer dels dos procediments que s'obren: el civil i el penal. L'acusació particular acusa la dona que vivia a la parcel·la d'un delicte de lesions per imprudència menys greu i demana una multa de 2.160 euros perquè el lloc no complia amb les mesures de seguretat.

Pel que fa a la defensa de l'acusada, exercida per l'advocat Carles Monguilod, en reclama l'absolució i sosté que tot plegat «va ser un lamentable accident», el qual en l'àmbit penal no té cap tipus de transcendència. Monguilod va considerar que la mare no tenia cap tipus de responsabilitat sobre els animals, ja que la propietària era la seva filla.

Pel que fa a la víctima, aquesta desitja que no es torni a repetir un cas així. «No n'hi ha prou en tenir uns gossos de raça perillosa darrere d'una tanca de metre i mig» explica, exemplificant que encara seria pitjor «si els animals enganxen a una criatura». L'home també va lamentar l'actitud de la propietària dels gossos i de la mare, «que ni van tenir el detall de passar a veure'm durant el mes i mig que vaig estar hospitalitzat».