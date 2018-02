Unes 1.400 menors d'edat en risc a Girona

Es calcula que a la demarcació de Girona hi ha unes 1.400 nenes menors d'edat en risc de ser mutilades perquè pertanyen a una ètnia que practica la mutilació; a la família, la mare o germanes més grans han patit mutilació o pertanyen a un grup familiar practicant que té molt present el mite del retorn al país d'origen. Aquestes nenes i famílies són d'especial atenció pels professionals que treballen la prevenció a nivell local, en la vintena de taules que existeixen, i supramunicipal.

La població originària de països on hi ha comunitats practicants les trobem a Salt, Girona, Banyoles, Figueres, Olot, Blanes, Lloret de Mar, Cassà de la Selva i fins a 140 municipis més. Bàsicament, provenen de països com Gàmbia (50,3%), Senegal (21,5%) i Mali (12,3%).