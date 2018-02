El cardiòleg Valentí Fuster oferirà una conferència sobre hàbits saludables

El Col·legi Oficial de Metges de Girona continua amb els actes de commemoració del seu 120è aniversari amb la segona conferència-col·loqui sobre salut, protagonitzada pel cardiòleg Valentí Fuster, director General del Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars, Physician-in-chief del Mount Sinaí Medical Center de Nova York i president de la Fundació SHE (Science, Health and Education).

El convidat és una figura mundialment reconeguda i la seva idea de promoció de la salut ha estat considerada, durant l'últim Congrés Mundial de Cardiologia, com el full de ruta per aconseguir acabar amb les malalties cardiovasculars. A Girona, Fuster farà una exposició divulgativa sobre la necessitat social de promoció dels hàbits saludables, especialment entre els joves. La conferència tindrà lloc demà a les 8 del vespre al CaixaFòrum Girona. Hi haurà un col·loqui posterior.