ERC demana a l'Estat que identifiqui els responsables policials de l'1-O a Girona

El grup d'ERC al Senat ha demanat per escrit al Govern espanyol que identifiqui els responsables policials dels dispositius policials que es van dur a terme durant la celebració del referèndum de l'1 d'octubre, inclosos tots els municipis gironins on es van ordenar càrregues. Esquerra, a banda de demanar a l'executiu qui comandava aquests dispositius, ha reclamat també que s'expliqui «quin protocol es va seguir i quantes denúncies s'han registrat des d'aleshores». L'acció d'ERC inclou tots els municipis gironins on es van ordenar càrregues com Girona, Aiguaviva, Sant Julià de Ramis, Garrigàs, Esponellà, la Tallada d'Empordà o Sant Miquel de Fluvià.

En concret, segons va informar ahir Esquerra des de Girona, la bateria de preguntes inclou fins a 75 escrits, un per a cada col·legi on es va registrar algun tipus de càrregues. Als documents presentats, Esquerra qualifica les accions de «desproporcionades» i que es van dirigir contra població «indefensa». D'altra banda, també es demana si es donarà algun tipus de disculpes als afectats o si «es demanarà perdó a les víctimes».

En aquest sentit, el senador gironí d'Esquerra, Quim Ayats, va recordar ahir que «els observadors internacionals van afirmar que la violència policial va ser excessiva i que aquests fets no podien tenir lloc en democràcies consolidades». En aquesta línia, Ayats va insistir que «aquesta denúncia es reforça a escala internacional i, per exemple, ho ha fet recentment l'organització no governamental Human Rights Watch o, fa pocs dies, ho va recollir l'informe anual del The Economist».

«Insistirem, no ens aturarem. Seguirem preguntant qui va donar les ordres de cadascun dels operatius i, encara més important, quan es repararà el dany que van patir les víctimes. Han passat 4 mesos i el que no podem, ni farem, és oblidar els fets de l'1 d'octubre», va sentenciar el senador.

La petició va en paral·lel a la querella gironina d'afectats per l'1-O i a les investigacions del jutjat. Els advocats que representen els més de 200 afectats per les càrregues de l'1-O en col·legis gironins ja van aconseguir identificar una trentena de policies espanyols i guàrdies civils, a partir de les diligències que van sol·licitar al jutjat d'instrucció que s'ha fet càrrec de les denúncies. Es tracta dels responsables operatius de cada comandament, a més d'alguns agents concrets com el qui portava la càmera GO PRO abans de l'operatiu al Col·legi Verd.

El mes passat, els lletrats ja es van mostrar satisfets amb la instrucció que està duent a terme el jutjat que ha agafat la causa per, tot i això, van lamentar l'actitud «reticent» del Ministeri d'Interior a l'hora d'identificar els agents antidisturbis i de policia judicial que van actuar aquell dia a les ordres dels responsables operatius.