Escoles a mig gas al Ripollès i cotxes colgats

Escoles a mig gas i vehicles colgats sota la neu. Aquestes són algunes de les conseqüències de la forta nevada del Ripollès. Les precipitacions, que van començar diumenge, han acumulat en algunes poblacions com Camprodon fins a 40 centímetres de neu. Una situació que alguns veïns asseguren que feia anys que no veien. Ahir al matí diversos propietaris de cotxes van estar treballant sense descans per poder treure la neu acumulada i d'altres per netejar l'accés als seus garatges. «Estem acostumats a veure'n però una nevada tan forta com aquesta, no», explicava el veí Jordi Rodés.

L'escola del poble va obrir portes amb una mica més de la meitat dels alumnes que té normalment però no van poder sortir al pati pel desgel de la neu acumulada a les cornises i el risc que caiguin els blocs. En total, a tota la comarca es van suspendre dotze de les 23 línies de transport d'estudiants. Una situació que va afectar 135 alumnes.

La neu va començar a caure amb força a diverses comarques el diumenge a la tarda. Al Ripollès les precipitacions van ser especialment intenses i no es van aturar fins ahir. La neu acumulada en poblacions com Camprodon va deixar gruixos importants i una estampa de ple hivern. A l'entrada del municipi, a més, un llac va quedar completament congelat.

Alguns dels seus veïns van assegurar que feia molts anys que no en veien tanta. És el cas d'en Jordi Rodés. Ahir al matí, amb l'ajuda d'una pala, intentava «desenterrar» el seu cotxe de sota la neu. «Feia molt de temps que no hi havia tanta neu. Quan he tret la de sobre del vehicle, eren 40 centímetres», assegurava. I és que la màquina llevaneu va anar traient la que s'havia acumulat als carrers però la van amuntegar als laterals. «Hem de mirar de fer-ho abans que faci la fred que diuen i es geli», afegia Rodés. «Aquesta vegada la nevada ha estat espectacular», afirmava.

Ahir totes les escoles de la comarca van obrir amb normalitat malgrat que van haver de fer-ho a mig gas perquè alguns dels seus alumnes no hi van poder arribar per la suspensió de dotze de les 23 línies de transport que hi ha a tot el Ripollès. Una situació que va afectar uns 135 alumnes, tot i que alguns, si l'estat de la via ho va permetre, van poder arribar als centres educatius acompanyats per amics i familiars.

A l'escola Doctor Robert de Camprodon, ahir hi van acudir més de la meitat dels alumnes. En total, en tenen 230 i ahir només 141 van assistir a les classes. La majoria són residents al municipi i d'altres hi van arribar amb vehicles particulars. En el cas de dilluns, el centre també va obrir portes però només amb una setantena d'alumnes i nou mestres. Ahir ja van poder-ho fer tots.

La directora del centre, Mireia Vilalta, va explicar que malgrat que s'havien intentat programar les activitats habituals, el gruix de neu acumulat a les cornises i el desgel que està patint va obligar a suspendre l'hora del pati a l'exterior del recinte per «seguretat». Els alumnes van jugar a dins de les aules i alguns van recordar com van veure la inusual jornada de dilluns.