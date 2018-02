El Güell concentrarà les urgències de caps de setmana i festius de Girona

El Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) Güell concentrarà a partir d'aquest cap de setmana tota l'atenció urgent de la ciutat de Girona. Fins ara, el Centre d'Atenció Primària Joan Vilaplana de Taialà era l'únic de la ciutat que estava obert els caps de setmana i festius, de 8 del matí a 8 del vespre, per atendre les urgències dels veïns de la seva zona de referència, ja que a part dels veïns dels barris de Domeny, Sant Ponç i Fontajau, també atén les poblacions de Sant Gregori, Canet d'Adri, Sant Martí de Llémena i Sant Aniol de Finestres.

"La decisió de concentrar l'atenció continuada de tota la ciutat al Güell s'ha pres perquè hi ha evidències que el model assistencial serà millor i, a més, l'anàlisi de l'activitat d'atenció continuada del Güell evidencia que en aquest centre hi havia més urgències de pacients de l'ABS de Taialà que no pas al mateix CAP Joan Vilaplana", indiquen des de l'Institut Català de la Salut, que gestiona els dos centres.

Segons les dades de l'ICS, ja eren majoria els veïns de l'ABS de Taialà que optaven pel Güell en una urgència. L'any 2017, un 55% dels pacients va triar el Güell com a centre d'atenció continuada, i, en un horari d'obertura dels dos centres, un de cada tres ha optat pel Güell respecte del Taialà. Pel que fa a les atencions domiciliàries, el 62% s'han atès des del Güell després que els pacients truquessin al 061, i els professionals de Taialà han atès el 38% restant.

A partir d'aquest cap de setmana, doncs, si una persona adscrita a aquesta ABS necessita atenció urgent, podrà dirigir-se al Güell o bé trucar al 061 CatSalut Respon, on l'atendran professionals sanitaris que l'ajudaran de diverses maneres: resolent el problema telefònicament; indicant-li on s'ha de dirigir per tal que l'atenguin presencialment; enviant un professional mèdic o d'infermeria a atendre'l a casa seva (atenció domiciliària que duen a terme els professionals del Güell) o anant-lo a buscar amb ambulància per traslladar-lo l'hospital. Aquest model d'atenció en xarxa, que a Girona coordina l'atenció al domicili amb els professionals del Güell, ha demostrat que és el més efectiu, indica l'ICS.



Concentració de l'atenció domiciliària

El Pla nacional d'urgències de Catalunya, aprovat l'any passat, explicita que s'ha de garantir l'atenció domiciliària, que ha de pivotar en l'atenció primària de la salut. La concentració de l'atenció continuada de Girona al CUAP Güell farà que professionals que fins ara atenien les urgències al CAP Taialà, passin a sumar-se a l'equip del Güell, la qual cosa incrementarà la dotació de professionals que actualment atenen els domicilis de tota la ciutat. El fet d'incorporar-se en un grup més ampli, apunten des de l'ICS, farà que els professionals treballin més en equip, comparteixin coneixements i resolguin millor els dubtes.

Des de l'any 2006, el Güell concentra l'atenció a les urgències de l'àrea metropolitana de Girona. Fins al mes de desembre passat, des de les 8 del vespre a les 8 del matí i les 24 hores els caps de setmana i festius, un horari en què els centres d'atenció primària no estan operatius. Des del 18 de desembre, el centre atén les urgències les 24 hores del dia, els 365 dies a l'any. El 96,57% de les atencions realitzades en aquest dispositiu pensat per atendre pacients de complexitat baixa i moderada es resolen satisfactòriament, i només cal derivar a l'hospital Josep Trueta el 3,43% dels pacients, sigui per qüestions de complexitat clínica o per necessitat de proves complementàries.