El Jutjat Penal de Girona condemna els activistes de la MAT per l'ocupació dels boscos de Sant Hilari Sacalm

El Jutjat Penal número 5 de Girona ha condemnat els set activistes antiMAT jutjats el passat dia 2 de febrer. La sentència accepta les peticions de la fiscalia i l'acusació particular - exercida per Red Eléctrica - i els condemna per un delicte de coaccions i un altre per desobediència.

Al mateix temps els absol de la petició de condemna a abonar 41.000 euros de responsabilitat civil, però els hi demana a cadascú d'ells una pena de multa de 544 euros. La defensa ha anunciat recurs d'apel·lació contra la sentència.

Els fets van tenir lloc el 2009, prop de la localitat de Sant Hilari Sacalm. Els activistes jutjats s'havien atrinxerat en un bosc durant cinc mesos per tal de dificultar la construcció de les torres 114 i 115 de la línia d'alta tensió.