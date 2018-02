L'advocada dels activistes antiMAT vol que la Generalitat es retiri de l'acusació

La plataforma de suport a favor dels encausats pel cas de Fellines ha començat a escalfar motors de cara al judici que se celebrarà a l'Audiència de Girona el pròxim 27 de febrer i que s'allargarà durant quatre dies.

En aquesta vista es jutjaran els fets que van tenir lloc el gener del 2014, quan un jove es va atrinxerar a l'interior d'un cotxe que els activistes havien enterrat prèviament per protestar contra la col·locació de la Torre 66 de la línia de Molt Alta Tensió (MAT) del tram de Bescanó-Santa Llogaia. El succés va desencadenar també un tens enfrontament entre els agents dels Mossos d'Esquadra i els manifestants que donaven suport al jove enterrat.



«Criminalització de la protesta»

Durant la roda de premsa que va tenir lloc ahir al matí davant de la seu de la Generalitat de Girona, l'advocada dels sis processats, Mireia Bazaga, va lamentar que l'executiu català «es presenti com a acusació particular al judici» –on també hi haurà Red Eléctrica– i va instar-lo que se'n retiri.

Els activistes s'enfronten a condemnes que van entre els 2 i els 7 anys de presó i també a pagar una indemnització global de 28.836 euros per delictes d'atemptat contra l'autoritat, desordres públics, coaccions i faltes de lesions. Per a la magistrada, les penes demanades per les acusacions particulars «són d'allò més altes», i fins i tot «superiors a les que demana el ministeri fiscal».

Mireia Bazaga va reclamar durant la seva intervenció l'absolució d'aquestes sis persones, ja que considera que «es va dur a terme una criminalització de la protesta i dels drets fonamentals» dels que hi van participar. La lletrada també va assegurar que «lamentablement és una situació que es produeix des de fa molt al nostre país» i va afegir que si hi hagués «un Estat de Dret, també hi hauria d'haver una absolució dels imputats».

Dos braços trencats

Una altra de les persones que va intervenir va ser la portaveu de la plataforma, Núria Pòrtulas, que va recordar que l'actuació que es va realitzar al seu moment va ser perquè la construcció de la Torre 66 no respectava les distàncies mínimes de seguretat amb la casa que hi havia allà, i va afegir que «una situació similar passa en 17 nuclis més». Pòrtulas va voler recordar les carregues dutes a terme pels Mossos d'Esquadra amb la participació «d'uns cent-cinquanta agents» i que van acabar «amb dos braços trencats».



Crida a la mobilització

Els activistes van fer «el que van poder davant d'un abús de poder», va explicar la portaveu, assegurant que era el moment de «fer d'altaveu davant de la mala praxi de la Generalitat». Tres dies abans de la celebració del judici, la plataforma T-66 ja ha anunciat que té prevista una jornada de mobilització ciutadana que culminarà amb una manifestació a la ciutat de Girona des de la plaça Catalunya. Durant el matí es duran a terme activitats populars com per exemple una taula rodona de lluites pel territori amb representants de diferents col·lectius, o també un dinar popular.

Per a les cinc de la tarda s'ha fet una crida a la ciutadania a prendre part del que ha de ser «una gran concentració antiMAT», simulant la que es va organitzar fa una dècada i que va agrupar més de 16.000 participants.