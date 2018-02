L'Agrupació de Defensa Forestal l'Estany troba un niu de vespa asiàtica a Porqueres

L'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) l'Estany ha localitzat un niu de vespa asiàtica de grans dimensions a Porqueres, a tocar de l'Estany de Banyoles i abans de les llacunes de Can Morgat. Es troba a dalt d'un plataner, a uns 25 metres d'altura, i segurament està buit perquè les vespes reines s'enterren per passar l'hivern. En tractar-se d'una zona que depèn del Consorci de l'Estany, l'alcalde de Porqueres, Francesc Castañer, va explicar que l'Ajuntament està a l'espera que es faci la comprovació pertinent i els tècnics decideixin si el niu es pot treure.

La troballa la van fer dissabte voluntaris de l'ADF l'Estany, que coordina Marc Fàbrega i té un centenar d'associats de deu municipis del Pla de l'Estany. Els integrants de l'agrupació feien la ronda habitual per la zona quan van veure el niu, «gros com una pilota de bàsquet», va remarcar Fàbrega. El coordinador va explicar que van decidir trucar als Agents Rurals, tot i que amb els prismàtics van observar que «sembla molt deterioriat». Davant la seva sorpresa, aquest cos els va respondre que no era de la seva competència, pel que l'ADF va optar per informar l'Ajuntament de Porqueres, amb un correu electrònic que van enviar dilluns.

Encara que, en aquesta estació de l'any, els nius queden obsolets perquè la vespa asiàtica hiverna, Marc Fàbrega va destacar que la seva presència demostra que l'espècie s'ha implantat al Pla de l'Estany. «El problema serà a la primavera», va apuntar.

La vespa asiàtica ( Vespa velutina) és una espècie invasora d'origen asiàtic que es va detectar per primera vegada a França el 2004 i a l'Estat, el 2010. La població d'abelles de la mel és la més amenaçada per la irrupció d'aquesta vespa i, pel que fa a Girona, el sector de l'apicultura que en resulta més perjudicat és el de les comarques de l'Alt Empordà, la Garrotxa, la Selva, el Gironès i el Pla de l'Estany –tal com va informar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) especifica que la vespa asiàtica és fàcil de reconèixer perquè és fosca, mesura prop de 3 centímetres de llargada i fa nius voluminosos, amb fibres de les escorces dels arbres, que solen trobar-se a més de 10 metres. En el cas de Porqueres, aquesta altura es dobla amb escreix. Val a dir que també se n'han trobat en cavitats al terra o en parets buides i edificis oberts.